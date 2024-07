Un village du Lac de Garde paralysé par un virus: plus de 1500 habitants malades

Torri del Benaco, une commune pittoresque du lac de Garde, est en proie à une grave épidémie de norovirus. Environ la moitié de la population, soit plus de 1500 personnes, a été touchée par la gastro-entérite virale.

L'eau potable doit être acheminée par camion à Torri den Benaco. Facebook / Comune Di Torri Del Benaco

Sven Ziegler

Des centaines de personnes ont dû être hospitalisées, mettant les autorités locales dans une situation difficile, incapables de gérer le nombre élevé de cas, rapporte «La Repubblica». Le maire du village, Stefano Nicotra, a demandé de l'aide à la ville de Vérone pour maintenir l'infrastructure locale.

La cause exacte de l'épidémie reste inconnue, mais une contamination de l'eau potable est fortement suspectée. La municipalité a interdit l'utilisation de l'eau du robinet pour la consommation et la préparation des repas. Pour pallier cette situation, de grandes quantités d'eau embouteillée ont été livrées à Torri del Benaco.

Les fortes pluies en cause?

Les conduites d'eau ont été traitées au chlore afin d'éliminer les bactéries et virus. La commune a publié des photos de camions livrant des palettes d'eau potable et a appelé les citoyens à se laver et à se désinfecter régulièrement les mains.

Le norovirus, connu pour provoquer des infections gastro-intestinales très contagieuses, se propage rapidement de personne à personne. Il n'existe pas de vaccin contre ce virus, rendant les collectivités telles que les casernes, foyers et hôpitaux particulièrement vulnérables. Néanmoins, c'est exceptionnel qu'une communauté entière soit touchée.

Les fortes pluies récentes pourraient être un facteur déclenchant de l'épidémie. Le lac de Garde, source d'eau potable pour la commune, connaît actuellement un débit supérieur à la normale. Le niveau à Peschiera, au sud du lac, atteignait récemment 1,46 mètre au-dessus du point zéro hydrométrique, une valeur inédite depuis 1977. Il est possible que les eaux usées aient débordé dans le lac à cause de la surcharge des canalisations.