Episode caniculaire en vue : la France touchée avant la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fortes chaleurs Episode caniculaire en vue : la France touchée avant la Suisse

ATS

8.8.2025 - 08:13

L'épisode de chaleur débuté dans le sud de la France va s'étendre samedi à 17 départements, dont l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, prévoit Météo-France. L'organisme constate une «hausse généralisée» des températures, prémices d'un épisode caniculaire.

Nouvelle vague de chaleur ces prochains jours

Nouvelle vague de chaleur ces prochains jours

"C'est véritablement demain que les conditions vont devenir caniculaires" : une 2e vague de chaleur est attendue ces prochains jours en Europe.

08.08.2025

Keystone-SDA

08.08.2025, 08:13

08.08.2025, 09:10

A partir de vendredi midi, sont placés en vigilance orange le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot. Samedi, à 12h00, s'ajouteront la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, annonce Météo-France dans son dernier bulletin vendredi matin.

«Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine», ajoute Météo-France. Jeudi après-midi, «on a déjà relevé 35 à 38°C sur un petit quart sud-ouest et 34 à 36°C en vallée du Rhône».

Et cela risque de durer.... Une vague de chaleur va s’abattre sur la Suisse !

Et cela risque de durer...Une vague de chaleur va s’abattre sur la Suisse !

La nuit de jeudi à vendredi a été également chaude, avec des minimales à 05h00 souvent comprises entre 19 et 22°C sur les départements qui entreront en vigilance orange à 12h00. Vendredi après-midi, Météo-France attend de 36 à 38°C, localement 39°C, sur une grande partie Est de l'Occitanie, et de 35 à 37°C, localement 38°C, dans le Centre-Est.

En Suisse, ce coup de chaud va également se faire ressentir. «MeteoSuisse» a émis une alerte canicule de degré 3 sur 5 à partir de samedi midi. Cet épisode très chaud devrait durer jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

Climat. Le mois de juillet le 3e plus chaud jamais mesuré

ClimatLe mois de juillet le 3e plus chaud jamais mesuré

Les plus lus

Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
Trump, Hitler et le Covid-19 : une ex-actrice de l’univers «Star Wars» fait scandale
Tempête politique après «l'échec très clair»: pluie de critiques contre Keller-Sutter et Parmelin
Episode caniculaire en vue : la France touchée avant la Suisse
Comment gagner les faveurs de Donald Trump ?