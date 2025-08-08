Episode caniculaire en vue : la France touchée avant la Suisse

L'épisode de chaleur débuté dans le sud de la France va s'étendre samedi à 17 départements, dont l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, prévoit Météo-France. L'organisme constate une «hausse généralisée» des températures, prémices d'un épisode caniculaire.

Nouvelle vague de chaleur ces prochains jours "C'est véritablement demain que les conditions vont devenir caniculaires" : une 2e vague de chaleur est attendue ces prochains jours en Europe. 08.08.2025

Keystone-SDA ATS

A partir de vendredi midi, sont placés en vigilance orange le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot. Samedi, à 12h00, s'ajouteront la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, annonce Météo-France dans son dernier bulletin vendredi matin.

«Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine», ajoute Météo-France. Jeudi après-midi, «on a déjà relevé 35 à 38°C sur un petit quart sud-ouest et 34 à 36°C en vallée du Rhône».

La nuit de jeudi à vendredi a été également chaude, avec des minimales à 05h00 souvent comprises entre 19 et 22°C sur les départements qui entreront en vigilance orange à 12h00. Vendredi après-midi, Météo-France attend de 36 à 38°C, localement 39°C, sur une grande partie Est de l'Occitanie, et de 35 à 37°C, localement 38°C, dans le Centre-Est.

En Suisse, ce coup de chaud va également se faire ressentir. «MeteoSuisse» a émis une alerte canicule de degré 3 sur 5 à partir de samedi midi. Cet épisode très chaud devrait durer jusqu’au milieu de la semaine prochaine.