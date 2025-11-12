  1. Clients Privés
Cela «soulève de graves questions» Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»

ATS

12.11.2025 - 15:51

Le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein a affirmé que Donald Trump «savait à propos des filles» dans un email de 2019 attribué au financier new-yorkais mort en prison la même année, et rendu public mercredi par des parlementaires démocrates.

Cette installation artistique montre Donald Trump et Jeffrey Epstein main dans la main (archives).
Cette installation artistique montre Donald Trump et Jeffrey Epstein main dans la main (archives).
sda

Keystone-SDA

12.11.2025, 15:51

12.11.2025, 15:52

«Trump a dit qu'il voulait que je renonce» à la carte de membre de Mar-a-Lago, la résidence de Floride du président américain, affirme Jeffrey Epstein, qui précise n'en avoir jamais été membre et ajoute: «bien sûr, il savait à propos des filles, comme il a demandé à Ghislaine d'arrêter».

Ghislaine Maxwell, complice et ancienne compagne de Jeffrey Epstein, purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle.

Le financier new-yorkais avait lui été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule, d'un suicide selon les autorités, avant son procès pour crimes sexuels.

Le président américain a toujours démenti avoir connaissance du comportement criminel de celui avec qui il fut proche de nombreuses années avant de se brouiller dans les années 2000, affirmant que leur dispute avait eu lieu des années avant que ces crimes n'éclatent au grand jour.

Affaire Epstein. Cette démocrate pourrait donner des sueurs froides à Donald Trump

Affaire EpsteinCette démocrate pourrait donner des sueurs froides à Donald Trump

Dans un autre email, publié sur X par les membres démocrates d'une influente commission à la Chambre des représentants, Jeffrey Epstein affirme que Donald Trump «a passé plusieurs heures» avec une victime du financier au domicile de ce dernier.

Ces emails, obtenus par le biais des légataires de Jeffrey Epstein, «soulèvent de graves questions sur Donald Trump et ce qu'il connaissait des crimes horribles d'Epstein», affirment les élus démocrates.

L'affaire Epstein enflamme les Etats-Unis depuis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau justifiant la publication de documents supplémentaires dans ce dossier.

Théories du complot

Sa mort par suicide a alimenté d'innombrables théories du complot, selon lesquelles il aurait été assassiné pour l'empêcher d'impliquer des personnalités de premier plan.

Après avoir promis à ses partisans pendant sa campagne présidentielle des révélations fracassantes, Donald Trump tente aujourd'hui d'éteindre la polémique, qu'il a qualifiée à plusieurs reprises de «canular» monté par l'opposition démocrate.

Figure comme Jeffrey Epstein de la jet-set new-yorkaise des années 1990-2000, Donald Trump a été proche du financier jusqu'au milieu des années 2000.

Une lettre attribuée au milliardaire républicain à l'attention de Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003 avait été rendue publique début septembre par les mêmes parlementaires démocrates.

La lettre aux tonalités lubriques montre une esquisse de buste féminin avec des déclarations attribuées à tour de rôle à Jeffrey Epstein et à Donald Trump. La signature du futur président américain figure au pied de la note, à la place du pubis de la femme dessinée.

La Maison Blanche avait démenti que Donald Trump en ait été l'auteur.

Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?

Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?

Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ? La réponse est peut-être à chercher dans un nouveau documentaire, qui explore la fascination exercée par la chasse aux pédophiles menée dans les années 2000 par l'émission de télé

29.09.2025

