Une interview qui choque Vidéo inédite: Quand Epstein reconnaissait être un criminel

ATS

3.2.2026 - 13:37

Jeffrey Epstein a assuré être le type de criminel sexuel le moins dangereux dans un entretien filmé figurant dans la dernière salve de documents publiés vendredi par le ministère américain de la justice. Il nie être le «diable».

Un entretien avec Epstein publié par la Justice américaine

Un entretien avec Epstein publié par la Justice américaine

Dans une vidéo de près de deux heures publiée par le ministère américain de la Justice avec les derniers documents liés à l'affaire Epstein, Steve Bannon demande au criminel sexuel Jeffrey Epstein s'il est "le diable en personne".

03.02.2026

Keystone-SDA

03.02.2026, 13:37

03.02.2026, 14:34

L'entretien, d'une durée de deux heures environ, est conduit par un ex-conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon. Il semble avoir été enregistré au domicile de M. Epstein, à Manhattan, à une date inconnue.

Vers la fin de leur échange, M. Bannon demande à son interlocuteur si son argent est «sale» car «gagné en conseillant les pires personnes au monde». Le financier répond par la négative, ajoutant: «Je l'ai gagné légalement».

Ils acceptent d'être auditionnés. Affaire Epstein: les Clinton au coeur d'une machination politique?

Ils acceptent d'être auditionnésAffaire Epstein: les Clinton au coeur d'une machination politique?

Il déplace ensuite la conversation sur le terrain de «l'éthique», arguant que «tout le monde» accepterait l'argent qu'il donne pour faire vacciner les enfants contre la poliomyélite au Pakistan et en Inde et qu'il en serait de même si ces sommes venaient du «diable».

«Je ne sais pas»

«Vous pensez être le diable incarné?», rebondit Steve Bannon, ce à quoi Jeffrey Esptein répond: «Non, mais j'ai un bon miroir». Face à l'insistance de son interlocuteur, qui répète sa question, l'homme d'affaires lâche: «Je ne sais pas. Pourquoi dites-vous cela?»

Au cours cette discussion, M. Bannon, figure de la droite dure américaine, lui demande également s'il est un «criminel», ce à quoi M. Epstein répond «oui».

Nouveaux documents. Quand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»

Nouveaux documentsQuand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»

Il rejette en revanche la qualification de «prédateur sexuel de classe 3» (représentant une grave menace pour la sécurité publique, d'après une classification utilisée aux Etats-Unis) utilisée par Steve Bannon, ajoutant faire partie du «premier tiers», «le plus bas».

Les deux hommes ont entretenu une correspondance nourrie, échangeant une soixantaine de courriels en 2018. En juillet, M. Epstein proposait à l'idéologue du mouvement politique de Donald Trump de l'aider à diffuser sa pensée ultraconservatrice en Europe.

Les millions de documents diffusés depuis décembre par le gouvernement américain sous la contrainte d'une loi ont surtout éclairé le réseau spectaculaire de Jeffrey Epstein, richissime financier retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant d'être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

