  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un ancien président dans la tourmente L'Institut Nobel aussi éclaboussé par l'affaire Epstein

ATS

4.2.2026 - 16:21

L'Institut Nobel attend des explications d'un ancien président du comité chargé d'attribuer le prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, sur d'éventuels avantages financiers qu'il aurait obtenus du criminel sexuel Jeffrey Epstein, a-t-il indiqué mercredi.

L'Institut Nobel attend des explications d'un ancien président du comité chargé d'attribuer le prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, sur d'éventuels avantages financiers qu'il aurait obtenus du criminel sexuel Jeffrey Epstein. (archives)
L'Institut Nobel attend des explications d'un ancien président du comité chargé d'attribuer le prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, sur d'éventuels avantages financiers qu'il aurait obtenus du criminel sexuel Jeffrey Epstein. (archives)
imago/Pacific Press Agency

Keystone-SDA

04.02.2026, 16:21

«S'il s'avère que Thorbjørn Jagland a reçu des avantages financiers importants de Jeffrey Epstein en tant que membre du comité Nobel, cela serait contraire à notre code éthique», a déclaré Kristian Berg Harpviken, directeur de l'institut, lors d'un point de presse.

M. Harpviken a cependant indiqué qu'il ne souhaitait pas préjuger de la situation de l'ancien dirigeant norvégien, soulignant que ce dernier n'avait pas encore fourni d'explications complètes sur leur relation.

«Nous serons intéressés de lire et de prendre sérieusement en considération les explications fournies par Thorbjørn Jagland lui-même», a-t-il déclaré.

M. Jagland, 75 ans, a été président du comité Nobel de janvier 2009 à mars 2015. Premier ministre de Norvège en 1996-1997 et ministre des Affaires étrangères en 2000-2001, il a également été secrétaire général du conseil de l'Europe de 2009 à 2019.

Séjours chez Epstein

Selon le journal norvégien VG, qui s'appuie sur les documents diffusés vendredi par le ministère américain de la Justice, Jagland a sollicité une garantie du financier américain pour l'achat d'un appartement, sans que l'on connaisse l'issue de cette demande.

L'intéressé a indiqué au journal que les prêts pour ses biens immobiliers avaient été tous obtenus auprès de la banque norvégienne DNB.

Jagland a par ailleurs séjourné chez Epstein à New York en 2018, ainsi que dans l'appartement d'Epstein à Paris en 2015 et 2018, selon ces mêmes documents. Le financier américain s'est suicidé en prison en 2019.

L'ancien Premier ministre norvégien et sa famille avaient en outre prévu un voyage sur l'île du criminel sexuel américain en 2014 mais ce voyage a finalement été annulé. Dimanche soir, le dirigeant norvégien a écrit dans un message adressé au journal Aftenposten qu'il avait fait preuve «d'une erreur de jugement» en entretenant des relations avec Epstein.

Les plus lus

Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !
Ce que l'on sait des discussions entre l'Iran et les Etats-Unis
Affaire Epstein: plongée dans la fabrique des fake news
Descente féminine : le premier entraînement, très attendu, est annulé