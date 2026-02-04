L'Institut Nobel attend des explications d'un ancien président du comité chargé d'attribuer le prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, sur d'éventuels avantages financiers qu'il aurait obtenus du criminel sexuel Jeffrey Epstein, a-t-il indiqué mercredi.

«S'il s'avère que Thorbjørn Jagland a reçu des avantages financiers importants de Jeffrey Epstein en tant que membre du comité Nobel, cela serait contraire à notre code éthique», a déclaré Kristian Berg Harpviken, directeur de l'institut, lors d'un point de presse.

M. Harpviken a cependant indiqué qu'il ne souhaitait pas préjuger de la situation de l'ancien dirigeant norvégien, soulignant que ce dernier n'avait pas encore fourni d'explications complètes sur leur relation.

«Nous serons intéressés de lire et de prendre sérieusement en considération les explications fournies par Thorbjørn Jagland lui-même», a-t-il déclaré.

M. Jagland, 75 ans, a été président du comité Nobel de janvier 2009 à mars 2015. Premier ministre de Norvège en 1996-1997 et ministre des Affaires étrangères en 2000-2001, il a également été secrétaire général du conseil de l'Europe de 2009 à 2019.

Séjours chez Epstein

Selon le journal norvégien VG, qui s'appuie sur les documents diffusés vendredi par le ministère américain de la Justice, Jagland a sollicité une garantie du financier américain pour l'achat d'un appartement, sans que l'on connaisse l'issue de cette demande.

L'intéressé a indiqué au journal que les prêts pour ses biens immobiliers avaient été tous obtenus auprès de la banque norvégienne DNB.

Jagland a par ailleurs séjourné chez Epstein à New York en 2018, ainsi que dans l'appartement d'Epstein à Paris en 2015 et 2018, selon ces mêmes documents. Le financier américain s'est suicidé en prison en 2019.

L'ancien Premier ministre norvégien et sa famille avaient en outre prévu un voyage sur l'île du criminel sexuel américain en 2014 mais ce voyage a finalement été annulé. Dimanche soir, le dirigeant norvégien a écrit dans un message adressé au journal Aftenposten qu'il avait fait preuve «d'une erreur de jugement» en entretenant des relations avec Epstein.