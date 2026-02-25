  1. Clients Privés
FR

Affaire Epstein Sous pression, la banque Edmond de Rothschild aurait «pris des mesures»

ATS

25.2.2026 - 17:57

La banque genevoise Edmond de Rothschild, secouée par les révélations autour des liens de sa directrice générale avec le financier américain Jeffrey Epstein, assure avoir «pris des mesures» pour protéger ses clients et employés. Elle n'a pas précisé lesquelles.

La banque est sous pression depuis la publication le 30 janvier de millions de documents concernant l'affaire Epstein, dans lesquelles apparaissent le nom d'Ariane de Rothschild, sa directrice générale. (archives)
La banque est sous pression depuis la publication le 30 janvier de millions de documents concernant l'affaire Epstein, dans lesquelles apparaissent le nom d'Ariane de Rothschild, sa directrice générale. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 17:57

Le conseil d'administration «s'est organisé pour suivre de manière indépendante la situation, en complément des travaux et analyses conduits par le management», a-t-elle indiqué à l'AFP, sans préciser non plus si elle avait ou non ouvert une enquête interne.

La banque est sous pression depuis la publication le 30 janvier de millions de documents concernant l'affaire Epstein, dans lesquelles apparaissent le nom d'Ariane de Rothschild, sa directrice générale.

Ses liens avec Jeffrey Epstein ont débuté sur le plan professionnel en 2013, d'après les échanges de courriels mis en ligne par le département de la justice américain. L'homme d'affaires aurait ensuite occupé une place prépondérante dans sa vie, devenant peu à peu son conseiller stratégique et confident.

Relations d'affaires

A la suite de la publication de ces documents, la banque avait indiqué que Mme de Rothschild l'avait rencontré à plusieurs reprises entre 2013 et 2019 dans «le cadre normal de ses fonctions au sein du groupe» et «n'avait aucune connaissance de la conduite et du comportement personnel de M. Epstein».

Mais depuis, «un silence de plomb s'est abattu sur la banque», a souligné le site d'information en ligne Mediapart dans un long article publié lundi, notant que le conseil d'administration n'avait jusqu'alors «publié aucun communiqué pour rassurer les clients».

Interrogée par l'AFP, la banque genevoise dit avoir «pris les mesures qui s'imposent pour garantir les intérêts de ses clients, de ses employés et de ses actionnaires», sans donner davantage de détails.

Résultats

La banque doit publier mi-mars ses résultats pour 2025, mais a indiqué à l'AFP que la collecte de fonds s'était montée à «environ 10 milliards de francs suisses» durant l'année écoulée.

Les entrées de nouveaux fonds se sont poursuivies depuis début 2026 pour s'établir «à plus de 5 milliards de francs», portant ses encours à un «plus haut historique», à plus «de 200 milliards de francs». «Et depuis le 30 janvier, cette collecte demeure particulièrement dynamique», souligne un porte-parole de la banque.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose pas d'acte a priori répréhensible de la part de cette personne.

