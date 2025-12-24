  1. Clients Privés
«Aussi vite que possible» Epstein: «Plus d'un million de documents» pourraient encore être publiés

ATS

24.12.2025 - 21:43

Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi examiner «plus d'un million de documents» potentiellement liés à l'affaire Epstein pour une éventuelle diffusion, laquelle pourrait prendre «plusieurs semaines».

Cette photo expurgée publiée par le ministère américain de la Justice montre un album, documenté le 12 août 2019, lors d'une perquisition au domicile de Jeffrey Epstein sur l'île Little St. James, dans les îles Vierges américaines. (Ministère américain de la Justice via AP)
Cette photo expurgée publiée par le ministère américain de la Justice montre un album, documenté le 12 août 2019, lors d'une perquisition au domicile de Jeffrey Epstein sur l'île Little St. James, dans les îles Vierges américaines. (Ministère américain de la Justice via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.12.2025, 21:43

24.12.2025, 21:45

L'administration Trump, contrainte par le Congrès, a commencé vendredi à publier progressivement des dizaines de milliers de photos et documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 avant son procès.

Un procureur de New York et la police fédérale «ont informé le ministère de la Justice qu'ils avaient découvert plus d'un million de documents supplémentaires potentiellement liés à l'affaire Epstein», selon un message du ministère sur X.

Lettre glaçante d'Epstein. «Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»

Lettre glaçante d'Epstein«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»

«Nos avocats travaillent sans relâche pour revoir ces documents et faire les modifications nécessaires pour protéger les victimes, et nous publierons les documents aussi vite que possible», a assuré le Department of Justice, piloté par des fidèles du président Donald Trump. «En raison de la quantité massive de matériel, cela pourrait prendre encore plusieurs semaines supplémentaires» , a-t-il averti.

Trop lent et trop caviardé

L'administration Trump a été accusée de dissimulation par l'opposition démocrate qui lui reproche de ne livrer qu'au compte-gouttes les pièces de l'énorme dossier, après les avoir lourdement caviardées.

Une loi votée par des démocrates et des républicains oblige le gouvernement, que cette affaire embarrasse au plus haut point en raison de la relation amicale passée entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, à publier l'intégralité du dossier. Le Congrès avait fixé la date limite du 19 décembre pour ce faire, qui n'a donc pas été respectée.

Maxi-réseau

Les premières tranches de documents publiés vendredi et mardi ont mis en lumière le spectaculaire réseau de Jeffrey Epstein. L'homme s'est suicidé, selon les autorités, avant d'être jugé à New York pour exploitation sexuelle de mineures.

Elles ont aussi livré des détails sur la relation qu'il entretenait avec Donald Trump, avec en particulier un courrier électronique d'un enquêteur indiquant que le républicain de 79 ans aurait voyagé huit fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein.

Le président américain n'a jamais été accusé d'actes criminels en lien avec l'affaire Epstein. Il a toutefois cherché à empêcher la publication du dossier, suscitant l'incompréhension de certains de ses partisans.

