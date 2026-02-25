  1. Clients Privés
FR

Affaire Epstein Un ex-ministre américain démissionne de Harvard

ATS

25.2.2026 - 18:32

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de Harvard dans les années 2000, a démissionné mercredi de son poste d'enseignant de l'université après la publication de sa correspondance électronique avec Jeffrey Epstein.

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton, a démissionné de son poste à Harvard après la publication d'emails avec Jeffrey Epstein (archives).
Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton, a démissionné de son poste à Harvard après la publication d'emails avec Jeffrey Epstein (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 18:32

25.02.2026, 19:32

«Dans le cadre de l'examen en cours par l'université des documents liés à Jeffrey Epstein qui ont été récemment rendus publics par le gouvernement», le doyen de Harvard a accepté la démission du professeur de ses fonctions, a indiqué un porte-parole de l'institution, Jason Newton, dans une déclaration à l'AFP.

Larry Summers avait annoncé en novembre dernier qu'il se retirait de la vie publique tout en conservant son poste d'enseignant.

Economiste de premier plan, celui qui a travaillé également sous l'administration Obama à la tête de l'organe chargé de coordonner la politique économique de la Maison Blanche apparaît à de nombreuses reprises dans le dossier lié au criminel sexuel new-yorkais retrouvé pendu dans sa cellule en 2019.

Parmi les documents judiciaires rendus publics par le gouvernement, Larry Summers apparaît notamment dans le carnet d'adresses et les agendas d'Epstein et à l'occasion d'échanges liés à des questions académiques et philanthropiques, notamment lorsqu'il présidait Harvard.

L'ancien financier a fait plusieurs dons à l'université: 9,1 millions de dollars entre 1998 et 2008, selon Harvard.

Hillary Clinton jeudi

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

L'annonce de cette démission survient à la veille d'une audition de l'ancienne cheffe de la diplomatie Hillary Clinton par la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'affaire Epstein. Une autre suivra le lendemain pour son époux Bill Clinton, qui a eu une longue relation d'amitié avec le financier new-yorkais.

