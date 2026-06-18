Epstein voulait-il divulguer des informations compromettantes sur Trump ?

Les médias britanniques affirment que Jeffrey Epstein aurait voulu fournir au parquet, avant sa mort, des informations compromettantes sur Donald Trump. Ils s'appuient pour cela sur les notes prises en prison par le pédophile, qui ont désormais été rendues publiques mais celles-ci ne sont pas tout à fait claires.

Trump et Epstein lors d'une soirée en 1992. Photo : NBC News

Philipp Dahm Philipp Dahm

«Epstein a tenté de proposer au parquet des “informations compromettantes” sur Trump», titre le quotidien «Telegraph», tandis que «The Independent» titre : «Des notes révèlent qu’Epstein a tenté, après son arrestation, de proposer des éléments compromettants sur le “fraudeur” Trump».

Les publications britanniques s’appuient sur une enquête du «New York Times», qui a pu consulter, grâce aux autorités, un bloc-notes utilisé par Jeffrey Epstein en prison. Elles dressent le portrait d’un homme qui, dans un premier temps, semble encore espérer tirer profit de ce qu’il sait sur Donald Trump.

Ce carnet de notes date de 2019, alors que Trump en était à son premier mandat. Fin novembre 2018, le «Miami Herald» avait, par ses articles, déclenché de nouvelles enquêtes contre Epstein, qui ont abouti à son arrestation à New York le 6 juillet 2019.

La prison ne semble manifestement pas convenir à cet homme de 66 ans : il demande à être libéré sous caution, mais sa demande est rejetée. Cela irrite Epstein, car les chefs d’accusation ne sont «pas nouveaux», note-t-il.

«Trump est un escroc fini»

Et il ajoute : «L’affaire date de 2002 à 2005» et serait donc déjà réglée, puisque le pédophile avait plaidé coupable en 2008 et s’en était tiré à très bon compte grâce à ce qu’on appelle un «accord de faveur».

Donald Trump appointed Alexander Acosta as his Secretary of Labor, a role that was widely viewed as a reward for Acosta's role in granting Jeffrey Epstein a highly controversial "sweetheart" plea deal



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Selon le «New York Times», Epstein aurait espéré pouvoir amadouer le parquet en lui fournissant des informations concernant d’autres affaires. Par exemple, celles impliquant Donald Trump, avec lequel il entretenait une amitié étroite de la fin des années 80 jusqu’au début des années 2000.

He Said Not to Tell Anyone”: How Trump Kept Tabs on Epstein Trump hosted Epstein at Mar-a-Lago, where he appears in photos in 1997 and 2000. Epstein’s personal little black book, leaked by an employee in 2009, contained 14 phone numbers for Trump & wife, Melania www.vanityfair.com/news/2019/07...



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«Trump est un escroc fini», note le détenu. «Mensonges et supercheries», est-il écrit en dessous, et «N’a jamais eu d’argent» en dessous encore. «Le public devrait voir ses bulletins universitaires : ce n’est pas un "génie stable" », poursuit-il. Trump s’était alors lui-même qualifié de «génie stable».

Epstein se décrit comme une victime

La seule phrase significative est : «Allen Weisselberg sait tout.» Il s’agit du directeur financier de la Trump Organization, l’empire commercial du président et de sa famille. Cependant, des enquêtes étaient déjà en cours à cette époque contre Weisselberg, qui sera plus tard condamné à plusieurs reprises pour divers délits fiscaux.

Allen Weisselberg (portant un masque), directeur financier de la Trump Organization, le 18 août 2022 devant le tribunal de New York. KEYSTONE

Le 22 juillet, Epstein intitule sa note «J'Accuse» – une allusion à l'affaire Dreyfus, un scandale judiciaire survenu en France au tournant du XIXe au XXe siècle. Alfred Dreyfus, un officier juif originaire d’Alsace, avait été condamné dans des circonstances scandaleuses pour espionnage au profit de l’empereur allemand.

Epstein se considère lui aussi comme une victime de la justice. «#MeToo », écrit-il : «Juif – riche – politique ». Il affirme n’avoir été poursuivi entre 2002 et 2005 que pour «prostitution». Quelques heures plus tard, le détenu est surpris avec une corde autour du cou : une première tentative de suicide le 23 juillet.

«Pas de sommeil, pas d’air, des cris»

Dans une lettre d’adieu séparée datée du 23 juillet, Epstein écrit que «l’avenir ne réserve que de la souffrance pour moi et pour les autres». « Pourquoi les gens qui m’aiment devraient-ils souffrir à cause de mes problèmes ?», demande-t-il. «C’est mieux ainsi pour tout le monde », conclut le document.

Jeffery Epstein sur une photo datant de 2019. Photo : US-Justizministerium

Les notes rédigées les jours suivants semblent dépressives, écrit le «New York Times» : «Un pédophile milliardaire en prison», titre Epstein sur une nouvelle feuille. Il n’y aurait «ni sommeil, ni air, que des cris». Les gardiens passaient de la musique à plein volume la nuit, tandis que les détenus frappaient contre les portes.

Les gardiens auraient dit à son compagnon de cellule qu’ils ne rédigeraient pas de rapport «s’il me tabassait». Epstein écrit encore : «On m’a dit de me procurer des couches plutôt que d’aller aux toilettes.» Le 10 août, il met fin à ses jours.

La cellule d’Epstein à New York après son suicide. Photo : US-Justizministerium

Peut-on conclure sans l’ombre d’un doute, à partir de ces notes confuses, qu’Epstein voulait livrer Trump aux autorités, comme l’affirment les publications britanniques ? Même si c’était le cas : Epstein n’avait apparemment rien en main qui aurait vraiment intéressé le parquet.

Epstein Was Trying To Offer Prosecutors Dirt On Trump, Report Says—But Didn’t Have Anythinghttps://t.co/njJTbMq6hI pic.twitter.com/L6zFYo04wZ — Forbes (@Forbes) June 16, 2026

Le «New York Times» résume ainsi la situation : ce que le pédophile a écrit en prison est certes «provocateur et captivant», mais aussi «désespérément sujet à interprétation».

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