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Drame de Crans-Montana «Epuisé», Mathias Reynard a reçu le soutien d’Alain Berset

ATS

27.4.2026 - 15:40

Après l'incendie de Crans-Montana, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset a été «le plus grand soutien» du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard. Les deux hommes sont liés par «une étroite amitié», a expliqué lundi M. Reynard au quotidien valaisan «Walliser Bote».

Alain Berset a été «le plus grand soutien» du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard.
Alain Berset a été «le plus grand soutien» du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard.
ats

Keystone-SDA

27.04.2026, 15:40

Après un an à la présidence du Conseil d'Etat valaisan, Mathias Reynard est «épuisé». En effet, cette année a été «très difficile», marquée par l'éboulement de Blatten et l'incendie catastrophique de Crans-Montana. Un soutien psychologique lui a donc été «absolument nécessaire».

Mais pour lui, c’est Alain Berset qui lui a apporté le plus grand soutien après l’incendie de Crans-Montana. Jusqu’à présent, il n’en avait jamais parlé, car Alain Berset ne le souhaitait pas, mais aujourd’hui, il peut le dire.

«Alain Berset m’a contacté dès les premières heures et m’a rendu visite chez moi le 2 janvier pour me soutenir», a déclaré M. Reynard. L’ancien conseiller fédéral socialiste a été présent à ses côtés pendant toute cette période, selon le conseiller d'Etat.

«Alain Berset possède une grande expérience dans la gestion des crises, et ses conseils ainsi que son soutien ont été extrêmement importants pour moi pendant cette période», a poursuivi M. Reynard. Et d'ajouter que l'ancien conseiller fédéral est un «véritable ami» qui l’a soutenu tant sur le plan humain que professionnel. Ils sont toujours en contact chaque semaine.

Mathias Reynard achèvera son année présidentielle à la tête du Conseil d'Etat valaisan le 30 avril.

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