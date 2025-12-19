  1. Clients Privés
Carnet noir Mort de l'ex-président équatorien Rodrigo Borja, à l'âge de 90 ans

ATS

19.12.2025 - 06:53

L'ancien président équatorien social-démocrate Rodrigo Borja est décédé jeudi à l'âge de 90 ans, a annoncé le président Daniel Noboa sur les réseaux sociaux.

Au pouvoir entre 1988 et 1992, M. Borja avait notamment remis les titres de propriété d'environ un million d'hectares de terres à des groupes indigènes, après le premier soulèvement autochtone du pays.
Au pouvoir entre 1988 et 1992, M. Borja avait notamment remis les titres de propriété d'environ un million d'hectares de terres à des groupes indigènes, après le premier soulèvement autochtone du pays.
Keystone

Keystone-SDA

19.12.2025, 06:53

Au pouvoir entre 1988 et 1992, M. Borja avait notamment remis les titres de propriété d'environ un million d'hectares de terres à des groupes indigènes, après le premier soulèvement autochtone du pays.

C'était la «première fois» qu'un gouvernement accordait des terres à ces communautés, se souvenait M. Borja dans une interview accordée à l'AFP en 2019.

«Rodrigo Borja restera à jamais dans la mémoire de l'Équateur. Aujourd'hui, ce pays rend hommage à son héritage», a écrit le président Daniel Noboa sur X, sans préciser la cause du décès.

Le gouvernement de M. Borja avait réussi à démobiliser le groupe de guérilla urbaine AVC (Alfaro Vive Carajo), et avait promu une campagne d'alphabétisation et la distribution de petits-déjeuners scolaires.

Plus jeune, il avait été incarcéré au cours de ses études universitaires pour s'être opposé au gouvernement du conservateur José María Velasco Ibarra.

