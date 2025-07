Au moins neuf personnes ont été tuées par balles samedi pendant qu'elles jouaient au billard dans un bar de la station balnéaire de General Villamil Playas, dans le sud-ouest de l'Equateur, a annoncé le parquet.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs cadavres ensanglantés sur le sol, entre les tables de billard de l'établissement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Des individus armés sont entrés dans le local et ont tiré sur les personnes présentes», a indiqué le parquet sur le réseau social X, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les faits.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs cadavres ensanglantés sur le sol, entre les tables de billard de l'établissement.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu deux cercueils en train d'être veillés à l'intérieur du bar par des proches des défunts, et plusieurs impacts de balle sur les billards. Le poste de police du secteur était gardé par des membres des forces spéciales, selon ce journaliste.

L'attaque a par ailleurs fait deux blessés, a indiqué le colonel de la police Jhanon Varela, qui n'a pas exclu la possibilité d'un bilan plus lourd. «Malheureusement, quand la police arrive, beaucoup de gens affectés par l'événement ont déjà été enlevés par des habitants ou des membres de leurs familles», a-t-il expliqué. «Il pourrait y avoir plus de victimes».

Située à 90 km de la grande ville portuaire de Guayaquil, General Villamil Playas est une ville touristique très fréquentée par les Equatoriens.

Un total de 4051 homicides ont été recensés en Equateur au cours des cinq premiers mois de 2025, le début d'année le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, autrefois considéré comme un hâvre de paix en Amérique du Sud.

Le pays est devenu le théâtre d'une guerre sanglante entre des bandes de narcotrafiquants qui profitent de ses ports stratégiques, de son économie dollarisée et de la corruption ambiante. Selon des sources officielles, plus de 73% de la cocaïne dans le monde transite désormais par l'Equateur, situé entre les deux principaux pays producteurs que sont la Colombie et le Pérou.