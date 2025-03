Près d'un millier de personnes ont été temporairement évacuées lundi au Guatemala après l'éruption du volcan de Fuego, dans l'ouest du pays, ont indiqué les autorités.

Situé à environ 35 kilomètres à vol d'oiseau au sud-ouest de la ville de Guatemala, la capitale, le volcan de Fuego avait vu dimanche son activité s'intensifier avec des jets de lave, de cendres et de roches. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lundi soir, heure locale, l'éruption était officiellement terminée, selon le dernier bulletin de l'Institut public de vulcanologie, permettant aux personnes évacuées de commencer à regagner leur domicile.

Situé à environ 35 kilomètres à vol d'oiseau au sud-ouest de la ville de Guatemala, la capitale, le volcan de Fuego avait vu dimanche son activité s'intensifier avec des jets de lave, de cendres et de roches.

Environ 125 familles, soit quelque 900 personnes, ont été évacuées du hameau El Porvenir, dans la municipalité d'Alotenango, a déclaré Juan Laureano, le porte-parole de la Conred, l'organisme national de gestion des catastrophes, à des journalistes.

Un photographe de l'AFP a observé lundi l'arrivée de bus transportant les personnes évacuées à la salle municipale d'Alotenango, qui a fait office de refuge temporaire.

L'état d'alerte a été déclaré par les autorités dimanche soir afin de maintenir «une communication constante avec les maires et les gouverneurs» des zones proches du volcan et de «coordonner les actions de prévention» face à l'éruption, selon un communiqué de la Conred.

Le gouvernement a également suspendu les activités scolaires à Alotenango et fermé une route qui traverse le village et relie le sud du pays à la ville coloniale d'Antigua, principal site touristique du Guatemala et classée Patrimoine culturel de l'Humanité par l'Unesco depuis 1979.

Le 3 juin 2018, le volcan de Fuego, haut de 3763 mètres, avait provoqué une coulée de matériaux en fusion qui avait dévasté la communauté de San Miguel Los Lotes et une partie de la route à Alotenango, faisant 215 morts et un nombre similaire de disparus.