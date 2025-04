Rififi à la Maison Blanche - Musk et un ministre de Trump se crient dessus !

La Maison Blanche a connu un coup d'éclat: Elon Musk et le ministre des Finances Scott Bessent se sont affrontés lors d'une dispute houleuse - bruyamment, de manière outrancière et directement devant le président Trump.

Elon Musk (au fond) en compagnie de Trump dans le bureau ovale. KEYSTONE

Ce qui s'est passé la semaine dernière à la Maison Blanche ressemble à une scène de satire politique - mais c'était une amère réalité. Elon Musk, titan de la technologie et réformateur autoproclamé de l'administration américaine, s'est livré à une bruyante joute verbale avec le ministre des Finances Scott Bessent, qui a dégénéré dans le couloir de l'aile ouest de la Maison Blanche - à quelques mètres seulement du président Donald Trump et d'autres hauts fonctionnaires.

Deux témoins oculaires et trois sources informées ont rapporté à «Axios» que Musk et Bessent, tous deux milliardaires, se sont violemment affrontés.

La dispute portait apparemment sur la direction de l'administration fiscale américaine IRS. L'échange verbal était si vif qu'un collaborateur a dû s'interposer. La première ministre italienne Giorgia Meloni, en visite ce jour-là, a également pu l'entendre.

«Comme deux ados dans une cour de récré»

Le conflit s'était déjà envenimé quelques jours auparavant. Le 16 avril, Trump avait créé la surprise en nommant Gary Shapley, le favori de Musk, à la tête de l'IRS par intérim. Bessent, quant à lui, avait prévu Michael Faulkender, son adjoint, pour ce poste - et se sentait trahi par Musk.

Lorsque les deux hommes se sont finalement rencontrés à la Maison Blanche, les choses ont non seulement volé en éclats, mais les deux hommes se sont également lancés des jurons à la tête. Bessent a reproché à Musk d'avoir promis des réductions budgétaires dans le cadre du projet Doge, mais de ne pas avoir livré la marchandise.

Musk a répliqué par des attaques personnelles: il a qualifié Bessent d'«agent de Soros» et a parlé d'un «hedge fund qui a échoué». Le fait que Bessent ait par le passé loué publiquement la soif d'innovation et le Doge de Musk n'a plus eu d'importance à ce moment-là.

Ce qui a suivi a été une épreuve de force verbale remarquable, même pour l'équipe Trump. Un témoin décrit: «C'était fort. Et je veux dire : vraiment fort». Un autre : «Ils se sont pris la tête comme deux adolescents dans une cour de récréation». Le ministre des finances aurait également crié «Va te faire foutre !». Réponse de Musk: «Dis-le plus fort !»

Trainée de boue sur X

Le soir, la bataille de boue s'est poursuivie numériquement. La loyaliste de Trump Laura Loomer a critiqué Bessent sur X parce qu'il avait admis un prétendu opposant à Trump à la manifestation financière au ministère. Musk a immédiatement sauté sur l'occasion - et a commenté d'un simple mais éloquent: «Troublant».

Mais un jour plus tard seulement, la situation s'est inversée : le «New York Times» a annoncé que Shapley avait été destitué et Faulkender remplacé. Bessent avait donc réussi à s'imposer - du moins pour le moment.

Un initié a commenté sèchement: «Scott a gagné ce round. Mais je ne voudrais pas d'Elon Musk comme ennemi». L'initié poursuit son commentaire à «Axios» : «Une chose est sûre : dans ce jeu de pouvoir, le dernier mot est loin d'être dit - et Washington attend avec impatience le prochain acte».

