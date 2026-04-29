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Valais Escroqueries téléphoniques: nouvel appel à la vigilance

ATS

29.4.2026 - 12:37

Depuis le début de l’année, plus de 100 cas d’escroqueries ou de tentatives, principalement liées à de faux policiers, banquiers ou postiers, ont été recensés en Valais romand. Depuis janvier dernier, le préjudice global a dépassé les 300'000 francs. La Police cantonale valaisanne appelle à la vigilance.

La Police cantonale valaisanne appelle la population à se montrer vigilante, notamment les personnes âgées (photo d'illustration).
La Police cantonale valaisanne appelle la population à se montrer vigilante, notamment les personnes âgées (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 12:37

29.04.2026, 12:54

Les victimes sont majoritairement des personnes âgées, contactées sur leur téléphone fixe. Les auteurs se font passer pour des policiers, des employés de banques, des postiers, des techniciens ou encore des intervenants sociaux, résume la Police cantonale valaisanne mercredi dans un communiqué.

Ces escrocs font croire à une situation urgente afin de justifier l’envoi d’une personne à leur domicile. Une fois sur place, les escrocs s’emparent de cartes bancaires, d’argent liquide ou de bijoux. Plusieurs interpellations ont été réalisées récemment grâce à des victimes ayant immédiatement alerté la police.

Nouveaux modes opératoires

Plusieurs interpellations ayant été récemment réalisées grâce à des victimes ayant immédiatement alerté la police, ces arnaqueurs diversifient leurs approches afin de contourner la méfiance de leurs interlocuteurs en parlant de vols supposés dans le voisinage ou encore d'opérations bancaires prétendument suspectes nécessitant une intervention urgente.

La Police cantonale valaisanne rappelle qu’aucun policier, employé de banque, de poste ou technicien ne demande de remettre des cartes bancaires, des codes, de l’argent ou des bijoux, que ce soit par téléphone ou à domicile.

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