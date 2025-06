Les polices de plusieurs pays ont démantelé un réseau de trafiquants de drogue qui transportait de la cocaïne venant d'Amérique latine en faisant des «go fast» jusqu'à l'archipel des Canaries à bord d'embarcations ultra-rapides, a annoncé la police espagnole vendredi.

La drogue arrivait d'Amérique du sud grâce à des bateaux ultra-rapides (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'opération à laquelle ont pris part Europol, l'agence américaine antidrogue (DEA), la National Crime Agency (NCA) britannique et les autorités françaises, portugaises et colombiennes, a permis d'arrêter 48 personnes et de mettre la main sur près de quatre tonnes de cocaïne, a indiqué la police espagnole dans un communiqué.

La cocaïne venait de Colombie ou du Brésil et arrivait jusqu'en Espagne, en l'occurrence aux Canaries, grâce à des bateaux ultra-rapides.

Grâce à onze embarcations, ils récupéraient la drogue à des endroits précis dans l'Atlantique et l'apportaient jusqu'à des bateaux de ravitaillement. Une fois la cocaïne chargée à bord, ils se séparaient pour l'acheminer jusqu'aux Canaries, l'archipel espagnol situé juste en face des côtes du nord ouest de l'Afrique.

L'organisation avait une «infrastructure sophistiquée», utilisait des moyens de communication cryptés et des terminaux satellitaires. Les trafiquants utilisaient également une épave comme plateforme de ravitaillement en carburant.

Le réseau comptait sur des coordinateurs basés aux Canaries, qui se chargeaient de recevoir et distribuer la drogue ensuite.

Après des mois d'enquête, 29 personnes ont été arrêtées mardi à Lanzarote, Grande Canarie et Fuerteventura et 10'000 euros ont été saisis, ainsi que des téléphones satellitaires et trois armes à feu.

Depuis le début de l'année, la police a pu intercepter 3800 kilos de cocaïne.

Près de 70 véhicules, dont 19 embarcations et jet skis, ont également été saisis.

L'Espagne est l'un des principaux points d'entrée de la cocaïne en Europe en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où elle est produite, mais aussi en raison de sa situation géographique.