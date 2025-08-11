  1. Clients Privés
Espagne Des drogues hallucinogènes dans une retraite «spirituelle»

ATS

11.8.2025 - 22:22

La garde civile espagnole a annoncé lundi avoir démantelé un groupe accusé d'organiser des «retraites spirituelles» qui proposaient des drogues hallucinogènes à des clients du monde entier.

Le groupe organisait, selon la police, plusieurs retraites par semaine et a gagné des centaines de milliers d'euros de revenus (photo prétexte, archives).
Le groupe organisait, selon la police, plusieurs retraites par semaine et a gagné des centaines de milliers d'euros de revenus (photo prétexte, archives).
EVARISTO SA / AFP

Keystone-SDA

11.08.2025, 22:22

L'organisation possédait une villa à Pedreguer (sud-est), et offrait des séjours à plus de 1000 euros incluant la consommation d''ayahuasca, de cactus San Pedro et d'un venin de grenouille appelé Kambo.

«Les retraites étaient organisées avec des groupes allant jusqu'à vingt participants, qui étaient pris en charge par six employés de l'organisation lors des 'voyages astraux'», a déclaré la Guardia Civil d'Espagne dans un communiqué.

Une photo publiée par les forces de l'ordre montre une grande pièce remplie de matelas sur le sol, avec des bouteilles d'eau, des boîtes de mouchoirs et une guitare posée contre un mur.

Gros revenus pas déclarés

Le groupe organisait, selon la police, plusieurs retraites par semaine et a gagné des centaines de milliers d'euros de revenus – qu'il n'a pas déclarés – l'année dernière.

L'organisation vendait les retraites en ligne, promettant une expérience «mystique» avec des bénéfices pour la santé, ce qui attirait des clients «du monde entier, la majorité d'Europe».

La police a arrêté deux hommes et une femme soupçonnés de diriger le groupe, et continue d'enquêter sur cinq autres personnes qui seraient des «guides spirituels».

Ils font face à des accusations de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et association criminelle.

Les agents ont saisi 11 litres d'ayahuasca, 117 plants de cactus San Pedro, ainsi que du Kambo, une substance visqueuse récoltée à partir des sécrétions défensives de la peau de la grenouille géante amazonienne «monkey tree».

La police a déclaré que ces substances «peuvent avoir des effets imprévisibles et dangereux».

