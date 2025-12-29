Une avalanche a fait deux morts et une blessée, une femme retrouvée en état d'hypothermie, dans les Pyrénées espagnoles, où une quatrième personne était toujours recherchée lundi après-midi, ont annoncé les autorités de l'Aragon, une région du nord-est de l'Espagne.

Keystone-SDA ATS

Les recherches ont débuté après l'alerte lancée vers 13h00 par une femme témoin de l'avalanche et qui avait aperçu ces quatre personnes faisant du ski de fond, a indiqué la Garde civile à l'AFP.

Les secours, dont un hélicoptère au moins, se sont ensuite déployés dans cette zone «autour du pic Tablato, à proximité du Balneario de Panticosa», dans les Pyrénées aragonaises. Deux corps ont été retrouvés et une femme en état d'hypothermie a été secourue, ont précisé des sources à la préfecture de l'Aragon.

Le président de la région Jorge Azcón s'est dit sur X «choqué par les nouvelles qui arrivent du tragique accident de montagne au pic Tablato» et a annoncé se rendre sur place.