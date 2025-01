La justice espagnole a condamné mercredi quatre hommes à des peines allant de 10 à 24 ans de prison pour le meurtre d'un jeune homosexuel en 2021 en Galice, dans le nord-ouest. Le crime avait scandalisé le pays.

Le tribunal de la Corogne a condamné l'un des quatre accusés à la peine la plus lourde de 24 ans de prison. sda

Samuel Luiz, un aide-infirmier brésilien de 24 ans, avait été passé à tabac près d'une discothèque à la Corogne le 3 juillet 2021. Les secours qui l'avaient retrouvé inconscient n'avaient pu le ranimer et le jeune homme était mort des suites de ses blessures.

Ce crime, qualifié à l'époque d' «acte sauvage et impitoyable» par le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez, avait profondément choqué l'Espagne et des manifestations avaient rassemblé des milliers de personnes dans le pays pour dénoncer un crime à caractère homophobe.

Le tribunal de la Corogne a condamné Diego M.M. à la peine la plus lourde de 24 années de prison «en raison de la circonstance aggravante de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle», a indiqué la cour dans un communiqué.

«Cruauté»

Diego M. M. avait agressé Samuel Luiz, pensant qu'il était en train de le filmer avec son téléphone alors qu'il effectuait un appel vidéo à l'extérieur de la discothèque, d'après le jugement, qui évoque son «manque total d'empathie» et sa «cruauté».

«Arrête de filmer, sinon je vais te tuer, pédé», avait-il lancé avant de frapper le Brésilien.

Pour les trois autres personnes reconnues coupables du meurtre de Samuel Luiz, deux peines de 20 ans et 20 ans et demi de prison ont été prononcées et une autre de 10 ans d'emprisonnement.

Les quatre hommes devront en outre indemniser la famille de la victime à hauteur de 303'284 euros.

La petite amie de Diego M. M., qui était également jugée pour le meurtre, a en revanche été acquittée, la cour estimant qu'elle n'avait pas participé au passage à tabac.