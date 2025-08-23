  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espagne Selon la Protection civile, la fin des incendies «se rapproche»

ATS

23.8.2025 - 11:36

La fin des incendies qui ravagent l'Espagne depuis deux semaines «se rapproche», a déclaré samedi la directrice générale de la Protection civile à la télévision publique TVE. Les feux ont fait quatre morts et détruit des centaines de milliers d'hectares.

Les grands incendies en Espagne ont touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure (archives).
Les grands incendies en Espagne ont touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 11:36

23.08.2025, 11:50

«Il ne reste plus grand-chose et la fin se rapproche», a estimé Virginia Barcones. «Le sentiment général est celui d'une amélioration, d'une évolution favorable, que le pire est passé», a-t-elle insisté.

Toutefois, il reste selon elle «18 incendies de forêt actifs, dont 17 sont en 'situation opérationnelle 2'», c'est-à-dire qu'ils représentent un danger pour les personnes et les habitations. Des centaines de personnes et de nombreux villages sont toujours évacués, mais de nombreux habitants ont pu regagner leurs maisons au cours des dernières 24 heures.

Ces grands incendies ont touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure. Ils ont débuté au milieu d'une vague de chaleur qui a duré 16 jours, avec des températures de 40, voire 45°C.

Les plus lus

«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Un décès sur le plateau de «Emily in Paris» interrompt le tournage
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
«Il y a énormément de monde» : la «Caraïbe de Bavière» aussi gagnée par le surtourisme