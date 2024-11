«Le pire est passé»: l'Agence météorologique espagnole a levé jeudi son alerte rouge aux intempéries dans le sud et l'est de l'Espagne. Cela au terme d'une nuit marquée par de fortes précipitations, mais sans que de nouvelles victimes soient signalées par les autorités.

Des habitants retirent l'eau et la boue de l'église Encarnacion, après qu'une dépression isolée de haute altitude ait frappé la région, dans le village de Benamargosa, Malaga, sud de l'Espagne, le 14 novembre 2024. Une nouvelle DANA (dépression isolée de haute altitude) a touché le sud et l'est de l'Espagne, provoquant des inondations dans la province de Malaga. KEYSTONE

ATS

L'Agence (Aemet) a rétrogradé au niveau «orange» son alerte pour la province andalouse de Malaga (sud), et pour la région de Valence (est), où le souvenir des inondations tragiques qui avaient fait au moins 223 morts il y a deux semaines à peine faisait craindre le pire aux sinistrés.

L'agence publique avait placé mercredi soir ces deux régions en alerte rouge, soit le niveau maximal possible, en région d'un risque d'inondations «extrême» lié à la présence d'une nouvelle «goutte froide», une dépression isolée à haute altitude assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole.

«Evitez les déplacements. Des débordements de cours d'eau et des inondations peuvent avoir lieu», avait-elle mis en garde.

Craintes ravivées

Ce message, émis deux semaines tout juste après les inondations meurtrières ayant frappé le sud-est du pays, avait ravivé les craintes des habitants, notamment dans les communes touchées par les inondations, où une quinzaine de personnes sont encore portées disparues et où les travaux de déblaiement se poursuivent.

Selon l'Aemet, des pluies torrentielles sont bel et bien tombées durant la nuit de mercredi à jeudi, avec des cumuls de 110 litres d'eau par mètre carré (110 millimètres) relevés à Alcudia de Veo, dans l'arrière-pays de Valence, et de 88 litres (88 mm) à Chiva, village déjà frappé par les inondations de fin octobre.

Opérations de secours

Ces précipitations ont obligé les services d'urgence à effectuer de nouvelles opérations de secours, aussi bien en Andalousie que dans la région de Valence, et ont entraîné des coupures de routes. Mais aucune nouvelle victime n'a été signalée par les autorités.

«La nuit a été compliquée (...) Nous n'avons jamais vu autant de pluie», a témoigné sur la télévision publique TVE Jordi Mayor, maire de Cullera, une cité balnéaire située au sud de la ville de Valence, en précisant que des rues de sa ville étaient encore «impraticables» jeudi matin.

Mesures mises en oeuvre

En prévision de ces nouvelles intempéries, les autorités avaient annoncé mercredi une série de mesures pour éviter que le scénario catastrophe du 29 octobre ne se reproduise.

Dans la région de Valence, des restrictions de circulation ont été mises en oeuvre dans plus d'une centaine de communes, où les classes ont par ailleurs été suspendues jeudi. La remise en circulation des trains entre Madrid et Valence, prévue jeudi matin, a par ailleurs été repoussée.

A Malaga, où plusieurs axes ont été inondés et où le trafic aérien a été fortement perturbé mercredi, le métro a été fermé et la circulation des trains en direction de Madrid a été suspendue. Plus de 4200 personnes avaient par ailleurs été évacuées «préventivement», selon les autorités.

Initialement prévu mercredi et décalé en raison des intempéries, le début de la Billie Jean King Cup de tennis aura en revanche bien lieu jeudi.

«Mieux vaut prévenir que guérir, nous l'avons vu à Valence», avait justifié mercredi soir le président conservateur de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno. Sur X, il a appelé jeudi matin les habitants à rester «prudents» jusqu'à la fin des intempéries.

Cinq provinces en alerte orange

Selon l'Aemet, cinq provinces restent placées en alerte orange jeudi: trois en Andalousie (Cadix, Huelva et Séville) et deux dans la région valencienne (Alicante et Valence).

Dans ce dernier secteur, les fortes pluies tombées durant la nuit ont affecté les opérations de recherche des personnes toujours disparues, qui se concentrent depuis plusieurs jours autour des cours d'eau et sur le littoral, au niveau des embouchures des rivières.

Jeudi matin, ces dernières ont repris, tout comme les travaux de déblaiement et de remise en état des infrastructures. Les soldats déployés sur le terrain «continuent de travailler» pour permettre «un retour à la normale» des habitants, a indiqué jeudi l'Unité militaire d'urgence (UME).

Audience reportée

En raison de ces nouvelles pluies, l'audition prévue jeudi au parlement régional de Valence du président de la région Carlos Mazón, censé s'expliquer sur sa gestion de la catastrophe, a été repoussée à vendredi, selon un porte-parole du Parlement.

Le dirigeant conservateur fait l'objet de vives critiques depuis quinze jours en raison de sa gestion jugée chaotique des inondations du 29 octobre. Cette indignation a donné lieu à des manifestations massives samedi, dont la plus importante a rassemblé 130'000 personnes à Valence.

ATS