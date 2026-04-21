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Espagne Témoins de Jéhovah: feu vert de la justice pour parler de «secte destructrice»

ATS

21.4.2026 - 15:14

Les victimes des Témoins de Jéhovah ont le droit de qualifier l'organisation de «secte destructrice» sans crainte de poursuites, a estimé la justice espagnole, une décision rare touchant un puissant mouvement qui a l'habitude de déposer plainte contre ceux qui dénoncent ses pratiques.

Des membres des Témoins de Jéhovah exposent des brochures à Nantes, dans l'ouest de la France.(Image d'illustration)
Des membres des Témoins de Jéhovah exposent des brochures à Nantes, dans l'ouest de la France.(Image d'illustration)
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.04.2026, 15:14

Un tribunal de Madrid a confirmé le 16 avril un premier jugement rendu en faveur de l'Association espagnole des victimes des Témoins de Jéhovah (AEAVTJ), estimant que son nom et ses critiques ne constituaient pas une atteinte illégitime à l'honneur, selon cette décision de l'Audience provinciale consultée mardi par l'AFP.

En clair, le tribunal valide explicitement le droit de critiquer et de dénoncer les mécanismes de contrôle interne de l'organisation. Contactée par l'AFP, cette dernière n'avait pas réagi.

Une liberté d'expression

Désigner les Témoins de Jéhovah comme une «secte destructrice», s'en dire officiellement «victime» et constituer une association comprenant la dénomination de victimes des Témoins de Jéhovah «relève de la liberté d'expression», peut-on ainsi lire dans l'arrêt qui ratifie un jugement de première instance remontant à fin 2023.

Considérer que le fait d'appartenir aux Témoins de Jéhovah «porte atteinte à la santé, met en danger la vie des personnes ou crée des victimes» relève également de la liberté d'expression, «même si cela est désagréable ou blessant» pour le mouvement religieux, est-il également écrit.

Accusés de dérives sectaires pour des préceptes rigoristes

Mouvement fondé dans les années 1870 aux Etats-Unis par Charles Russell, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme les seuls à restituer un christianisme des origines.

Ils sont régulièrement accusés de dérives sectaires pour leurs préceptes rigoristes et l'organisation n'hésite pas à déposer plainte contre ses détracteurs.

Six Témoins de Jéhovah espagnols avaient en outre engagé une action en justice contre l'AEAVTJ contestant l'utilisation du mot «victimes» dans le nom de l'association et réclamant sa dissolution.

«C'est la première fois que, dans un pays, on affirme qu'on peut qualifier de 'secte destructrice' une religion, même si elle est bien enregistrée comme religion», s'est réjoui auprès de l'AFP Carlos Bardavío, avocat des victimes des Témoins de Jéhovah.

Selon le conseil, cette décision, qui peut encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Suprême espagnol, a une «portée internationale», de surcroît si elle est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) par les Témoins de Jéhovah et qu'elle y est ratifiée.

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