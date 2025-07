Un enfant de deux ans est mort mardi à Valls, près de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne, après être resté plusieurs heures dans une voiture garée en plein soleil et sous la canicule, a indiqué la police à l'AFP.

Une vague de chaleur intense touche l'Espagne depuis plusieurs jours, avec des pics dépassant les 40°C dans de nombreuses zones du pays (image d'illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Megane Bochatay

Avertis en début d'après-midi, les secours ne sont pas parvenus à réanimer l'enfant, a expliqué un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane.

«Tout semble laisser penser qu'il s'agit d'une négligence de la part du père. L'enfant est resté toute la matinée dans une voiture fermée en plein soleil, il était impossible qu'il survive. Il s'agit bien d'un coup de chaleur. Même un adulte serait mort», a expliqué le porte-parole des Mossos.

Une enquête a été ouverte, a-t-il ajouté.

Il a fait à Valls jusqu'à 32°C à l'ombre dans la matinée de mardi, selon les relevés officiels de l'agence météorologique nationale.

Une vague de chaleur intense touche l'Espagne depuis plusieurs jours, avec des pics dépassant les 40°C dans de nombreuses zones du pays, où des records de températures maximales pour le mois de juin ont été enregistrés dans plusieurs localités.

Samedi, deux personnes travaillant sur la voirie sont décédées dans le pays, sans doute elles aussi victimes d'un coup de chaleur, l'une à Cordoue, l'autre à Barcelone.

En Espagne, pays européen en première ligne du changement climatique, les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec plusieurs vagues de chaleur et des records de température.

Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur et les tempêtes, sont de plus en plus intenses en raison du changement climatique.

