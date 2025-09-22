  1. Clients Privés
Espagne Des pluies torrentielles frapppent la Catalogne, au moins un mort

ATS

22.9.2025 - 07:24

Des pluies torrentielles ont fait au moins un mort et perturbé les transports terrestres et aériens dimanche en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, ont rapporté les autorités locales.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur Barcelone et ses environs. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.09.2025, 07:24

Les pompiers ont indiqué avoir trouvé un corps dans une rivière à Sant Pere de Riudebitlles près de Barcelone, alors qu'ils recherchaient deux personnes dont la voiture aurait été emportée par les eaux.

«Les autorités cherchent à savoir s'il s'agit de l'une des personnes impliquées dans les recherches en cours, ou si c'est la victime d'un incident sans rapport», ont-ils précisé sur X.

Les pompiers ont également dû intervenir pour secourir 27 personnes qui étaient coincées dans le funiculaire du célèbre monastère de Montserrat, au nord-ouest de Barcelone, après un glissement de terrain, selon la protection civile régionale.

Des dizaines de vols à destination et en provenance de l'aéroport de Barcelone, le deuxième d'Espagne, ont été soit retardés soit annulés en raison des fortes pluies.

Le trafic ferroviaire local a été temporairement suspendu sur certaines lignes à cause de glissements de terrain et de chutes d'arbres.

