Un ours renversé et tué par une voiture

Un ours a été renversé et tué par une voiture dans la nuit de vendredi à samedi sur une route des Asturies, dans le nord ouest de l'Espagne, ont annoncé les autorités locales sur «X», anciennement Twitter.

En Espagne, quelque 330 ours bruns vivent dans la chaîne de montagnes cantabrique et environ 76 autres dans les Pyrénées, selon la Fondation de l'ours brun. ATS

«Un ours adulte a été écrasé à l'aube sur la route AS-15, entre Zarréu et Degaña. Les occupants de la voiture sont indemnes», ont ainsi écrit les autorités asturiennes sur le réseau social, en publiant une photo de l'ursidé brun allongé dans l'herbe et de la voiture dont l'avant est complètement défoncé.

L'accident a eu lieu en pleine nuit, à 1h30 du matin, ajoutent-elle, précisant qu'une autopsie allait être menée sur le malheureux animal.

