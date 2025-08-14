  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espagne Un troisième décès dans les incendies

ATS

14.8.2025 - 10:19

Une personne est décédée en tentant d'éteindre un feu de forêt dans la région de Castille-et-Léon située dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle devient ainsi la troisième victime des incendies cet été dans le pays, ont annoncé les autorités jeudi.

Une troisième personne est décédée en tentant d'éteindre un feu de forêt ont annoncé jeudi les autorités espagnoles.
Une troisième personne est décédée en tentant d'éteindre un feu de forêt ont annoncé jeudi les autorités espagnoles.
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 10:19

14.08.2025, 10:40

«Aujourd'hui, nous déplorons un nouveau décès d'une personne faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies dans la province de León, plus précisément dans la région de Valdería», a écrit sur le réseau social X le préfet de Castille-et-León, Nicanor Sen Vélez.

Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska a confirmé ce décès sur la télévision publique nationale, présentant ses condoléances «à la famille, aux collègues et à toute la société».

Le ministre, qui a demandé l'aide de l'Union européenne mercredi soir et l'envoi de deux Canadair, a indiqué qu'au total, il y avait onze incendies de niveau 2 (sur une échelle qui en compte quatre) et que ces derniers «préoccupent» les autorités, «tout particulièrement à Zamora» en Castille-et-Léon, où «une superficie importante a brûlé».

L'alerte incendie niveau 2 signifie un risque élevé d'incendie et implique un déploiement de personnel supplémentaire, notamment l'armée et d'équipements de lutte contre le feu.

Blessés dans un état grave

Il s'agit du troisième décès dans les incendies en quelques jours après l'annonce mardi matin de la mort d'un homme, des suites de ses graves brûlures sur tout le corps, dans un feu de forêt à Tres Cantos», localité à 25 kilomètres du centre de Madrid.

Mardi soir, un volontaire de 35 ans mourrait lui en luttant contre un incendie dans la région de León. D'autres personnes ont été blessées dans cet incendie et se trouvent dans un état grave en raison de brûlures.

Cette série d'incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée jeudi dans son douzième jour avec toutes les régions en alerte, y compris celles du nord. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.

Les plus lus

Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Amélie Nothomb explique pourquoi elle n'a jamais voulu fonder une famille