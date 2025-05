L'ESC n'apporte pas seulement des paillettes et des stars à Bâle, mais aussi des barrages routiers - et donc des retards pour la Poste. Ceux qui attendent un colis devront faire preuve de patience cette semaine.

Lorsque le Concours Eurovision de la Chanson (ESC) se déroule à Bâle, tout ne tourne pas rond dans la ville - en particulier pour les facteurs et les livreurs de colis. En raison des périmètres de sécurité, des zones interdites et des milliers de visiteurs, la Poste met en garde de manière bien visible sur son site Internet contre les retards de livraison. Cela alimente les conversations à Bâle - et provoque la colère de certains.

Officiellement, la Poste affirme qu'elle fait tout pour maintenir le service. Mais on ne peut pas exclure totalement que des lettres ou des colis arrivent en retard.

La raison en serait surtout les conditions de circulation peu claires dans le centre et autour de la St. Jakobshalle. «Les facteurs de Bâle sont informés et savent que des retards peuvent survenir selon la situation», écrit le service de presse à la demande de blue News. Les horaires de travail restent certes les mêmes, mais ceux qui mettent plus longtemps à faire leur trajet en raison de routes fermées voient leur temps décompté.

«Transparence»

Le service de presse explique en outre que l'information n'aurait pas dû être obligatoirement mise en ligne - elle le voulait ainsi. «Nous voulons informer nos clientes et clients suffisamment tôt et de manière transparente», explique la Poste.

«La Poste met tout en œuvre pour offrir un service fiable même pendant les restrictions.»

A Bâle, l'annonce fait parler d'elle. blue News s'est rendu dimanche à la cérémonie d'ouverture de l'ESC et a posé des questions aux passants. «Cela me surprend», dit un Bâlois qui se présente comme Roger. «Mais c'est sans doute ce qui arrive quand on habite en ville et que de grands événements sont organisés». Son compagnon est moins compréhensif: «De toute façon, la politique nous supprime les bureaux de poste. Est-ce que je dois maintenant trembler pour mon paquet Zalando à cause d'ESC ?»

Un scénario similaire s'est produit la dernière fois lors des championnats du monde de cyclisme à Zurich. Mais à l'époque, selon la Poste, tout était «bien planifiable». Il n'y a pratiquement pas eu de plaintes de la part des riverains. A Bâle, la situation est plus compliquée.

Pour l'instant, on sait seulement que des routes seront fermées autour de la halle Saint-Jacques et du parc Saint-Jacques. Ailleurs, il pourrait y avoir à tout moment des «signaux de circulation temporaires» et des «barrages mobiles de véhicules», si l'affluence des visiteurs l'exige.