Deux jumeaux gorilles des montagnes sont récemment nés dans le parc national des Virunga. Il s'agit d'un fait rare dans ce site remarquable pour sa biodiversité mais menacé par des conflits successifs dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les naissances gémellaires chez les gorilles et notamment chez les gorilles des montagnes, espèce menacée, sont considérées comme rares par les spécialistes. (archives) AFP

Keystone-SDA ATS

«Les jumeaux, qui seraient une femelle et un mâle, ont environ deux semaines et sont étroitement surveillés par les équipes de terrain», ont précisé mardi dans un communiqué les autorités de la réserve.

Un événement similaire avait été signalé en janvier, toujours dans le parc de l'est congolais, avec la naissance de jumeaux mâles.

Les naissances gémellaires chez les gorilles et notamment chez les gorilles des montagnes, espèce menacée, sont considérées comme rares par les spécialistes.

«Les naissances gémellaires chez les gorilles de montagne sont extrêmement rares», souligne Tara Stoinski, PDG et directrice scientifique du Dian Fossey Gorilla Fund, à l'AFP. «Elles représentent moins de 1% des naissances», selon la base de donnés alimentées par l'organisation pour la protection de l'espèce.

La survie des jumeaux gorilles représente un défi pour l'espèce car «non seulement la mère doit porter deux bébés, ce qui rend la marche plus difficile, en particulier au cours des premières semaines, lorsque les bébés ne s'agrippent pas encore bien et que la mère utilise son bras pour les soutenir. Mais elle doit également produire plus de lait, ce qui est très coûteux en énergie», explique Mme Stoinski.

Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique inaugurée en 1925, le parc des Virunga est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. A la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, une partie de la réserve, qui s'étend sur 7800 km2, est située sur le territoire de l'est de la RDC contrôlé par le M23.

Le groupe armé antigouvernemental s'est emparé de vastes pans de territoire depuis sa résurgence fin 2021. Les violences se sont intensifiées depuis un an et le M23, soutenu par Kigali et son armée, a récemment étendu son influence territoriale dans la région.

La population mondiale des gorilles des montagnes est estimée à 1063 spécimens vivant à l'état sauvage, quelque 350 gorilles étant comptabilisés au parc des Virunga en 2021, selon les autorités du site protégé.