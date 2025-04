Faites-vous partie de ces voyageurs dont la galerie de photos dans le smartphone compte autant de portraits de chats que de monuments ou de clichés à la plage? Les matous sont devenus une véritable attraction touristique, y compris en Europe, mais pas nécessairement là vous le pensez. Si la Grèce est célèbre pour sa généreuse population de chats, c'est en Belgique que l'opportunité d'en croiser au coin de la rue est la plus forte.

Il faut préférer la Belgique à la Grèce pour avoir une chance de rencontrer des chats en vacances. Socreative / Getty Images

ETX Studio Relax

Un matou au pelage noir assez lumineux pour ressortir sur les iconiques toits blancs de Santorin, ou encore un groupe de chatons qui a trouvé refuge dans une petite ruelle ombragé par les bougainvilliers de l'île de Paros, à moins que ce ne soit ce petit chat tout mignon habilement posé sur la table bleue d'une taverne typique qui n'attire votre regard de photographe amateur....

En Grèce, l'occasion de tirer le portrait de nos amis félins se présente à chaque coin de rue. Mais étonnement, ce n'est pas là qu'il y a le plus d'opportunités de rencontrer des chats durant vos vacances en Europe. C'est la conclusion étonnante d'une étude qui converge parfaitement avec la tendance des voyages prescrits aux amoureux des félins.

Istanbul, une véritable attraction touristique

On a coutume de parler de Tashiro-Jima, au Japon, surnommé l'île aux chats, en raison de sa population féline plus importante que celle des humains. À Istanbul, les chats errants incarnent aussi une véritable attraction touristique.

Au-delà de la présence symbolique des matous dans diverses destinations du monde, il faut prendre en compte le nombre de chats au kilomètre carré et ne pas oublier de relever le nombre de ménages propriétaires, pour vraiment identifier les endroits où l'on a le plus d'opportunité de rencontrer un boule de poils à quatre pattes.

Et c'est justement ce qu'a réalisé le voyagiste en ligne Go Voyager, en s'appuyant sur des données confiées par des vétérinaires, les offices nationaux de statistiques ainsi que les données chiffrées d'Eurostat.

Les champions ? Les Roumains !

Si l'on sait combien les Français sont de grands amoureux des chats, sachez que les champions sont en réalité les Roumains. 48% des ménages en possèdent au moins un, contre 31% en France. En Pologne aussi, les matous composent une grande partie des foyers (41%). Impossible cependant de déterminer une destination uniquement par ce prisme, ne serait-ce qu'en raison de la présence de chats dits d'appartements. A fortiori, vous n'aurez aucune chance de les photographier dans la rue.

C'est ainsi qu'en considérant le nombre de chats au kilomètre carré qu'on peut cibler les bons repaires. Et c'est donc en Belgique qu'il faut se rendre pour avoir le plus d'opportunités de grattouiller le dos d'un matou. On y trouve 81,89 chats par km2. Contre toute attente, la Grèce est lanterne rouge avec 4,61 chats par km2. La Hongrie est deuxième (25,80 chats par km2) et la Pologne est troisième (22,71 chats par km2).

Top 10 des destinations européennes avec la plus forte densité de population féline: