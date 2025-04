(ETX Daily Up) – C'est l'histoire d'un poisson d'avril... qui n'en devient plus un. Sinon, d'une blague qui devient donc réalité. Celle de KFC qui propose de ne plus seulement mordre dans ses tenders de poulet croustillants, mais de savourer leur goût au moment de se brosser les dents. Bref, d'en avoir l'haleine.

Il y a l'odeur du poulet frit façon KFC, et maintenant aussi celle de... l'haleine HiSmile

ETX Studio Relax

Voilà le genre de publication qu’il faut lire deux fois pour être sûr d’avoir bien compris. D'abord, on découvre l'information, et puis ensuite on repasse à la lecture histoire d'être sûr d'avoir bien saisi. On finit par vérifier la date: non, ce n'est plus le 1er avril. Ce n'est donc pas une blague. KFC a bel et bien décidé de commercialiser aux Etats-Unis un dentifrice qui n'a ni le goût de menthe ni de fraise, mais bien de poulet croustillant, comme ceux qui ont fait sa réputation. L'entreprise du Kentucky s'est associée à la marque HiSmile, spécialisée dans les produits dentaires, pour développer un dentifrice reproduisant la même recette que la fameuse mixture à base de onze herbes et épices qui nourrit les recettes de KFC.

D'après l'annonce du géant de la restauration rapide, le dentifrice n'est pas donné, puisqu'il faut compter treize dollars, soit un peu moins de douze euros. Le produit a fait un carton et les stocks sont déjà épuisés via la boutique en ligne. Une brosse à dents électrique, siglée du visage du fameux colonel, accompagne même cette sortie plutôt bien ficelée question marketing.







Et c'est tout à fait cela: une belle opération de communication. A l'origine, il s'agissait bien d'un poisson d'avril, comme le rappellent conjointement KFC et HiSmile. Et puis finalement, à en croire l'entreprise de fast-food, les consommateurs auraient tellement eu envie de voir cette idée osée se concrétiser, qu'elle l'a fait.

Si le concept peut prêter à sourire (ou à vomir), il n'empêche qu'il illustre parfaitement la manière dont les marques alimentaires ont infiltré les rayons de l'hygiène et de la beauté. De la même façon que Lidl a fait un carton avec ses baskets bleu et jaune, les donuts de Dunkin' Donuts avaient inspiré une gamme de maquillage chez e.l.f Cosmetics tandis que Dove avait travaillé avec l'enseigne Crumbl Cookies pour un linéaire de gels douche inspirés de l'odeur de cookies.