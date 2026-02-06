Et si Donald Trump s’était fait l’auteur d’une tentative de «racket» ?

Le président américain Donald Trump a proposé de débloquer des fonds fédéraux si le chef de la minorité démocrate au Sénat acceptait sa proposition de baptiser à son nom la gare Penn Station de New York et l’aéroport international Dulles de Washington, ont rapporté jeudi des médias américains.

Le milliardaire, magnat de l’immobilier qui possède une tour à son nom sur la prestigieuse 5e avenue à New York, cherche à laisser son empreinte sur le pays comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait.

Selon plusieurs médias américains dont CNN et NBC, le président souhaiterait que son nom soit donné à deux des lieux les plus fréquentés des Etats-Unis: la Penn Station de New York et l’aéroport international de Dulles, à Washington.

Citant des sources anonymes, ces médias ont rapporté que Trump aurait proposé un marché au sénateur de New York Chuck Schumer, par ailleurs chef de la minorité démocrate au Sénat. Le président se serait engagé à débloquer les plus de 16 milliards de dollars de fonds fédéraux gelés par son administration pour le vaste projet de tunnel ferroviaire entre New York et le New Jersey si Schumer acceptait d'aider à faire nommer la gare et l'aéroport à son nom.

Schumer a rejeté la proposition, ont rapporté les médias. CNN a précisé que l’offre a été faite le mois dernier. Les Etats de New York et du New Jersey ont récemment saisi la justice pour contester la suspension des fonds bloqués.

Le nom de présidents est généralement donné à des bâtiments ou des infrastructures seulement après qu’ils ont quitté leurs fonctions ou après leur décès.

Pièce commémorative

Le représentant de New York Jerry Nadler a qualifié la tentative de renommer l’aéroport de Dulles et la Penn Station de tentative de «racket et d'extorsion».

En décembre, le conseil d’administration, choisi par Trump, du «Kennedy Center», un complexe artistique et mémorial de Washington, a voté pour le renommer «Trump-Kennedy Center».

Parallèlement, le président a poussé à la construction d'un «Arc de l’Indépendance» similaire à l’Arc de Triomphe à Paris et lancé la construction d'une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, en démolissant l’aile Est du bâtiment historique.

Donald Trump a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Le ministère du Trésor a par ailleurs confirmé l'existence d'un projet pour une pièce commémorative d'un dollar portant l'effigie de Donald Trump, alors même que des lois interdisent d'apposer l’image d’un président en exercice ou vivant sur la monnaie.

