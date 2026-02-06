Et si Donald Trump s’était fait l’auteur d’une tentative de «racket» ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proposition choc Et si Donald Trump s’était fait l’auteur d’une tentative de «racket» ?

Gregoire Galley

6.2.2026

Le président américain Donald Trump a proposé de débloquer des fonds fédéraux si le chef de la minorité démocrate au Sénat acceptait sa proposition de baptiser à son nom la gare Penn Station de New York et l’aéroport international Dulles de Washington, ont rapporté jeudi des médias américains.

Donald Trump  cherche à laisser son empreinte sur le pays comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait.
Donald Trump  cherche à laisser son empreinte sur le pays comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait.
ats

Agence France-Presse

06.02.2026, 08:56

Le milliardaire, magnat de l’immobilier qui possède une tour à son nom sur la prestigieuse 5e avenue à New York, cherche à laisser son empreinte sur le pays comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait.

Selon plusieurs médias américains dont CNN et NBC, le président souhaiterait que son nom soit donné à deux des lieux les plus fréquentés des Etats-Unis: la Penn Station de New York et l’aéroport international de Dulles, à Washington.

Citant des sources anonymes, ces médias ont rapporté que Trump aurait proposé un marché au sénateur de New York Chuck Schumer, par ailleurs chef de la minorité démocrate au Sénat. Le président se serait engagé à débloquer les plus de 16 milliards de dollars de fonds fédéraux gelés par son administration pour le vaste projet de tunnel ferroviaire entre New York et le New Jersey si Schumer acceptait d'aider à faire nommer la gare et l'aéroport à son nom.

Schumer a rejeté la proposition, ont rapporté les médias. CNN a précisé que l’offre a été faite le mois dernier. Les Etats de New York et du New Jersey ont récemment saisi la justice pour contester la suspension des fonds bloqués.

Le nom de présidents est généralement donné à des bâtiments ou des infrastructures seulement après qu’ils ont quitté leurs fonctions ou après leur décès.

Rénovation à 200 mios. Trump promet de «ne pas démolir» le Kennedy Center

Rénovation à 200 miosTrump promet de «ne pas démolir» le Kennedy Center

Pièce commémorative

Le représentant de New York Jerry Nadler a qualifié la tentative de renommer l’aéroport de Dulles et la Penn Station de tentative de «racket et d'extorsion».

En décembre, le conseil d’administration, choisi par Trump, du «Kennedy Center», un complexe artistique et mémorial de Washington, a voté pour le renommer «Trump-Kennedy Center».

Parallèlement, le président a poussé à la construction d'un «Arc de l’Indépendance» similaire à l’Arc de Triomphe à Paris et lancé la construction d'une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, en démolissant l’aile Est du bâtiment historique.

Donald Trump a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Le ministère du Trésor a par ailleurs confirmé l'existence d'un projet pour une pièce commémorative d'un dollar portant l'effigie de Donald Trump, alors même que des lois interdisent d'apposer l’image d’un président en exercice ou vivant sur la monnaie.

Archive sur Donald Trump

Trump signe le texte mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis

Trump signe le texte mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump signe une loi pour mettre fin à la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral lors d'une cérémonie dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. IMAGES

13.11.2025

Les plus lus

Vous pouvez fouiller les mails d’Epstein… et c’est glaçant
Et si Donald Trump s’était fait l’auteur d’une tentative de «racket» ?
«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Des sauteurs à skis ont-ils agrandi leurs pénis ? Enquête ouverte
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»