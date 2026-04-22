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Immobilier Et si Federer se cachait derrière ce projet aussi discret que mystérieux ?

Sven Ziegler

22.4.2026

Planifiée discrètement, à l’abri des regards, une salle de sport privée est en train de voir le jour au bord du lac de Zurich. Derrière ce projet se cacherait nul autre que Roger Federer. Rien n'a été confirmé mais les indices se multiplient.

La superstar du tennis Roger Federer.
La superstar du tennis Roger Federer.
ats

Sven Ziegler

22.04.2026, 11:46

22.04.2026, 15:44

Un projet de construction est actuellement en cours de réalisation sur les rives du lac de Zurich, ce qui soulève des questions et laisse place aux spéculations. A Lachen dans le canton de Schwyz, un nouveau bâtiment est en train d'être érigé qui, à première vue, n'a rien de spectaculaire. Mais à l'intérieur se cache une salle de sport privée de taille considérable.

Comme le rapporte le «Linth-Zeitung», cette halle fait environ 40 mètres sur 40 ce qui suffisant pour accueillir deux courts de tennis. Ce qui frappe, c'est qu'elle est attribuée à un «locataire externe». L'identité de la personne qui se cache derrière ce bâtiment reste officiellement secrète.

C'est justement cette discrétion qui alimente les rumeurs. Selon le journal, le mystérieux bâtisseur serait Roger Federer. Plusieurs sources anonymes établissent un lien entre la star du tennis et le projet. Il n'est toutefois pas possible de le confirmer.

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Federer ne veut pas s'exprimer

Ni le management de Federer, ni le maître d'ouvrage, ni la commune de Lachen ne veulent s'exprimer sur ces spéculations. Ce silence s'inscrit toutefois dans l'image d'un projet délibérément tenu à l'écart.

La construction elle-même a été conçue de manière à être la moins visible possible. La salle de sport a été placée à l'intérieur du bâtiment afin d'être à peine visible de l'extérieur. De plus, la demande de permis de construire soulignait qu'il ne devait pas y avoir de trafic ou de bruit supplémentaire, une indication que l'installation ne serait pas utilisée par le public.

Parallèlement, sur l'autre rive du lac , à Rapperswil-Jona, des travaux de construction sont en cours depuis des années sur la propriété de la famille Federer. Plusieurs bâtiments, un court de tennis et un terrain de padel y sont en train d’être érigés.

La question est de savoir maintenant si Federer est réellement l'utilisateur ou si une autre personne privée fortunée se cache derrière le projet.

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