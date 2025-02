Et si le meurtrier était un ancien militaire suisse qui a «vrillé» ?

Douze ans après le quadruple meurtre de Chevaline, en France voisine, le mystère est-il sur le point d'être élucidé ?

blue News/AFP Clara Francey

Pour rappel, le 5 septembre 2012, un Britannique d'origine irakienne de 50 ans, Saad al-Hilli, son épouse de 47 ans et sa belle-mère de 74 ans avaient été retrouvés morts dans leur voiture, tués de plusieurs balles dans la tête, sur une route de campagne près de Chevaline, non loin du lac d'Annecy. Un cycliste de la région, Sylvain Mollier, 45 ans, avait également été abattu.

L'une des fillettes du couple al-Hilli, âgée de 7 ans, avait été grièvement blessée tandis que la seconde de 4 ans, recroquevillée sous les jambes de sa mère, en était sortie indemne.

La piste du tueur à gages écartée

Comme le révèle ce mardi 4 février «Le Parisien», une nouvelle remise en situation organisée en octobre dernier sur une base aérienne désaffectée près de Paris a permis d'affiner le profil du suspect. Et si l'hypothèse d'un tueur à gages a été écartée, celle du «tireur fou», qui aurait choisi ses victimes au hasard, se précise.

Au moment des faits, il y a un peu plus de douze ans, le tueur a mis entre 60 et 90 secondes pour tirer «une série de 21 coups de feu avec un pistolet semi-automatique d'origine suisse, un Luger P06/29», et vider près de trois chargeurs, dévoile le média français. Une exécution nécessitant «un sang-froid extrême et une grande habileté dans le maniement de l'arme».

«Similitudes troublantes» avec un autre cold case

«C'est un truc appris en Suisse, pas en France, ou alors le gars fait partie d'une unité spécialisée», explique un expert dans le domaine du tir et de la tactique au sein de l'armée de terre interrogé par «Le Parisien». Pour ce dernier, le responsable du quadruple meurtre serait «un militaire suisse d'une cinquantaine d'années qui aurait vrillé après avoir suivi une formation aux tirs fichants».

Cette affaire présenterait par ailleurs des «similitudes troublantes» avec un autre meurtre, celui d'un touriste belge, Xavier Baligant, qui avait été abattu le 19 juillet 2011 sur une aire de repos en Meurthe-et-Moselle alors qu'il rentrait de vacances avec ses deux enfants.