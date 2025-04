(ETX Daily Up) – Se sentir mis à l'écart des décisions importantes, ne pas oser s'exprimer en réunion, penser que tout est déjà joué... Pour de nombreux salariés, le manque de pouvoir engendre une forme de résignation. Pourtant, une récente étude montre qu'un simple changement de perspective pourrait suffire à inverser la tendance.

Moins on se sent puissant au travail, moins on prend d'initiatives. FG Trade / Getty Images

ETX Studio Relax

Avoir mille idées en tête, sans jamais pouvoir les partager. Être là, sans vraiment exister aux yeux des autres. Ce sentiment diffus touche beaucoup de travailleurs, sans qu'ils parviennent toujours à le nommer. Longtemps considéré comme un frein à l'initiative, ce ressenti est aujourd'hui interrogé par des chercheurs de différentes universités. Leur étude, publiée dans la revue Organizational Behavior and Human Decision Processes, remet en cause l'idée selon laquelle le manque de pouvoir conduirait forcément à l'inaction.

En effet, moins on se sent puissant au travail, moins on prend d'initiatives. Et cette absence d'initiatives réduit les chances d'accéder à davantage de responsabilités. Un cercle vicieux s’installe, limitant les évolutions possibles. «L'impuissance est souvent associée à une attitude soumise, voire effacée. Et c'est bien là le problème, car cela entretient un cercle vicieux pour celles et ceux qui s'y trouvent confrontés. En effet, ces personnes adoptent rarement des comportements d'agentivité, alors que ce sont justement ces comportements qui permettent d'accéder à plus de pouvoir. Toute la difficulté réside donc dans ce paradoxe», explique Trevor Foulk, professeur associé au Warrington College of Business de l'université de Floride et coauteur de l'étude, dans un communiqué.

Mais alors, comment sortir de cette spirale? La solution pourrait bien tenir en un mot: recadrer. Trevor Foulk et ses collègues proposent une méthode à la fois simple et puissante, appelée la «réévaluation cognitive». Il s'agit d'amener les salariés à considérer leur situation non plus comme un blocage, mais comme une opportunité. Ce changement de regard active, selon les chercheurs, le «système d'approche comportementale», un mécanisme psychologique qui incite à poursuivre ses objectifs, à chercher les récompenses, et à se montrer plus proactif.

Cette théorie a été testée dans trois contextes différents: une simulation de négociation, ainsi que deux études de terrain menées en entreprise. À chaque fois, les participants ayant été invités à reconsidérer leur sentiment d'impuissance comme une opportunité ont fait preuve de davantage d'initiative que les autres.

Autrement dit, en entreprise, ce qui compte ce n’est pas tant le pouvoir réel dont on dispose, que la manière dont on le perçoit. «Il est très facile de sombrer dans l’inaction et la passivité lorsque l’on se sent impuissant. Mais ce sentiment n’est en réalité qu’un léger coup de pouce vers l’immobilisme, pas une fatalité», affirme Trevor Foulk. «Il suffit de prendre un moment pour se rappeler que ce sentiment d’impuissance peut, en réalité, être une opportunité».

Au-delà de ses apports théoriques, cette étude invite à changer de regard sur les dynamiques de pouvoir au travail. Et à reprendre l'initiative, même lorsque tout semble figé.