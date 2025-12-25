  1. Clients Privés
Pluies torrentielles Etat d'urgence à Los Angeles face au risque d'inondations pour Noël

ATS

25.12.2025 - 12:53

La Californie a décrété mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs localités du sud de cet Etat américain, en raison de pluies torrentielles qui font craindre de dangereuses inondations à la veille de Noël.

Le Los Angeles Times a aussi fait état d'axes de circulation particulièrement embouteillés. Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montrent des voitures à l'arrêt, sous une pluie battante. Certaines routes ont été fermées.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

25.12.2025, 12:53

Un énorme couloir de pluies dit «rivière atmosphérique», transportant de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, doit traverser la Californie jusqu'à la fin de semaine, apportant fortes pluies, neige et vent.

«Des crues soudaines et généralisées sont attendues», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger».

Le sud de l'Etat, où il pourrait tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu'à jeudi matin.

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé sur X avoir décrété l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs autres comtés, essentiellement dans le sud de la Californie.

Dans les rues de Los Angeles, les retardataires faisaient leurs dernières emplettes pour Noël, défiant le mauvais temps.

«On a décidé de rester à la maison. On a reçu toutes ces alertes et ça ne semble pas très sûr. Je ne me sens pas de conduire», a confié à l'AFP Jim Lewis, qui n'ira pas passer le réveillon chez ses cousins comme prévu.

Evacuations

Mercredi matin, des arbres bloquaient les rues de Los Angeles et des milliers de personnes étaient privées d'électricité.

La police de la ville a annoncé mardi que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordre d'évacuation et que de vastes zones de la ville étaient sous préavis d'évacuation.

La ville côtière de Santa Monica et le bassin de Los Angeles sont classés comme étant les zones les plus à risque.

Les pluies se sont intensifiées mercredi matin et une alerte tornade a été brièvement émise pour trois villes du comté de Los Angeles, avant d'être levée.

Des refuges ont par ailleurs été mis en place pour les habitants ayant reçu un ordre d'évacuation. Certains abris ont déjà commencé à accueillir plusieurs personnes évacuées, a rapporté le Los Angeles Times.

Les quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée, les importantes précipitations faisant craindre des glissements de terrain.

Les cours d'eau risquent de déborder, et les autorités déconseillent de conduire dans les zones affectées de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis avec 3,9 millions d'habitants qui se déplacent, pour la plupart, en voiture.

Embouteillages

Les autorités ont averti sur le risque de potentiels débris encombrant les routes.

De la neige est également attendue jusqu'à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine.

Mardi soir, Ariel Cohen, des services météorologiques, a déclaré que de nombreuses zones risquaient d'être touchées par «des glissements de terrain et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant les canyons».

La tempête devrait également s'accompagner de rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h dans l'ensemble de la Californie.

«La combinaison d'un sol de plus en plus saturé et de vents violents risque d'entraîner la chute d'arbres et de pylônes électriques», ont averti les services météorologiques.

Certains quartiers de Los Angeles peinent toujours à se remettre des incendies qui, en janvier 2025, ont tué 31 personnes et détruit plus de 16'000 bâtiments.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

