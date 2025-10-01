Deux morts, des pièges explosifs dans une maison en feu et une menace contre la plus grande fête populaire du monde: ce que l'on sait jusqu'à présent sur les événements de Munich.

DPA, Redaktion blue News dpa

Autour des événements de Munich, de nombreuses questions restent en suspens. Voici un aperçu de ce qui s'est passé ce 1er octobre dans la capitale de la Bavière.

Ce que nous savons

L'incendie

Le matin, des explosions et un incendie se sont produits dans un immeuble d'habitation du quartier de Lerchenau à Munich. Des engins explosifs ont été trouvés dans la maison, une camionnette entièrement brûlée se trouvait également sur place et un «objet suspect» a été découvert près d'autres voitures brûlées à proximité. La police n'a pas précisé de quoi il s'agissait.

Les victimes

Deux personnes, une femme de 21 ans et une femme de 81 ans, ont été blessées et transportées à l'hôpital. Selon les informations de la police, une personne décédée se trouvait en outre dans le bâtiment d'habitation concerné. Il était toutefois trop dangereux dans un premier temps de l'en extraire. Les enquêteurs supposaient qu'il s'agissait du propriétaire de la maison, âgé de 90 ans, et père de l'auteur présumé des faits.

Le coupable présumé

Le suspect est un Allemand de 57 ans domicilié à Starnberg. Selon les informations de la police, il ne s'était pas fait remarquer jusqu'à aujourd'hui; il était «jusqu'à présent une page blanche», y compris dans le domaine de la protection de l'Etat, dit-on. L'homme a été retrouvé le matin grièvement blessé au bord du lac de Lerchenau, qui se trouve à proximité de la maison en feu.

Il est décédé plus tard. La police suppose qu'il s'est suicidé. Il portait sur lui un sac à dos contenant un dispositif explosif. Des perquisitions ont eu lieu à son adresse dans le courant de la matinée. La blessée de 21 ans est la fille du suspect, celle de 81 ans sa mère.

Le déroulement des faits

Les autorités partent du principe que l'homme de 57 ans a mis le feu à la maison et aux voitures et qu'il a déposé les engins explosifs à cause d'un différend familial. Il a également laissé derrière lui une lettre contenant des menaces contre l'Oktoberfest. Suite à cela, la manifestation est restée fermée pendant des heures.

L'Oktoberfest

Portes closes, donc, pour la méga-manifestation munichoise. La ville a écrit qu'il s'agissait d'une «menace non spécifique d'explosifs en rapport avec l'explosion dans le nord de Munich». Le site de l'Oktoberfest a été entièrement fouillé: 25 à 30 chiens renifleurs ont été mobilisés, ainsi que plus de 500 policiers. Des employés ont également dû quitter les lieux. L'après-midi, le maire Reiter a fait une annonce qui a réjoui les fêtards: l'Oktoberfest allait rouvrir à 17h30. Des milliers de fêtards ont afflué sur le site dès l'ouverture des portes.

Ce que nous ne savons pas

Le contexte exact de l'acte ainsi que le motif ne sont pas clairs dans un premier temps. La police suppose que la maison a été incendiée «dans le cadre d'une dispute familiale».

Selon le ministre bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann, l'homme de 57 ans a mis en doute la paternité de sa fille et s'est donc également adressé aux autorités. Une expertise médicale a certes confirmé la paternité, mais l'homme a argumenté que l'institut d'analyse avait été corrompu, a déclaré Herrmann.

Selon l'homme, l'expertise était fausse. Le quinquagénaire a adressé une pétition au Landtag bavarois à ce sujet et a également pris contact avec le ministère fédéral de la Justice. Selon lui, le Landtag s'est penché sur la pétition en 2024 et l'a déclarée sans suite après avoir reçu des communications des ministères d'État compétents.

Jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a toutefois apparemment pas voulu se résigner à la situation. Les autorités excluent pour l'instant tout motif politique.