  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Miraculeux» Un avion s’écrase au large de la Floride : 11 survivants retrouvés sur un radeau

ATS

14.5.2026 - 13:07

Onze personnes ont été sauvées après avoir passé plusieurs heures accrochées à un radeau, après avoir «miraculeusement» survécu à un accident d'avion au large de la Floride, ont annoncé mercredi les gardes-côtes américains.

Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus.
Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus.
Armée de l’air américaine

Keystone-SDA

14.05.2026, 13:07

Les autorités avaient reçu mardi matin un signal de détresse provenant d'un petit avion à hélices, victime d'un amerrissage forcé. «Ils étaient déjà dans le radeau depuis environ cinq heures. Il suffisait de les regarder pour voir qu'ils étaient en détresse», a relaté le lendemain lors d'un point presse Rory Whipple, officier de l'armée de l'air.

«Ils n'avaient aucun moyen de communication et ne savaient donc même pas que nous arrivions avant que nous ne soyons juste au-dessus d'eux», a-t-il ajouté. Un équipage de la base aérienne voisine de Patrick Space Force Base, déjà en vol pour un exercice d'entraînement, s'est joint aux sauveteurs pour localiser le groupe.

Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus. Une enquête a été ouverte par les Bahamas sur les causes de l'accident qui serait dû à une panne moteur, d'après les garde-côtes américains.

«Je ne connais personne qui ait survécu à un amerrissage forcé dans l'océan», a souligné la commandante de l'armée de l'air Elizabeth Piowaty. «Que toutes ces personnes aient survécu est tout à fait miraculeux», a-t-elle insisté.

Les plus lus

«Disponibles, mais pas à disposition» : ces seniors vaudois qui jouent les grands-parents bénévoles
Comment Trump transforme sa présidence en une juteuse manne immobilière
«Entrer, conquérir, nettoyer, s'installer» : des colons israéliens lorgnent le sud du Liban
Un distributeur dynamité à Allschwil : les auteurs fuient en France
«Vous aurez encore l'occasion d'écrire de belles histoires sur moi»
Des drones ukrainiens déclenchent une crise gouvernementale en Lettonie