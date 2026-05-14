Onze personnes ont été sauvées après avoir passé plusieurs heures accrochées à un radeau, après avoir «miraculeusement» survécu à un accident d'avion au large de la Floride, ont annoncé mercredi les gardes-côtes américains.

Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus. Armée de l’air américaine

Keystone-SDA ATS

Les autorités avaient reçu mardi matin un signal de détresse provenant d'un petit avion à hélices, victime d'un amerrissage forcé. «Ils étaient déjà dans le radeau depuis environ cinq heures. Il suffisait de les regarder pour voir qu'ils étaient en détresse», a relaté le lendemain lors d'un point presse Rory Whipple, officier de l'armée de l'air.

«Ils n'avaient aucun moyen de communication et ne savaient donc même pas que nous arrivions avant que nous ne soyons juste au-dessus d'eux», a-t-il ajouté. Un équipage de la base aérienne voisine de Patrick Space Force Base, déjà en vol pour un exercice d'entraînement, s'est joint aux sauveteurs pour localiser le groupe.

Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus. Une enquête a été ouverte par les Bahamas sur les causes de l'accident qui serait dû à une panne moteur, d'après les garde-côtes américains.

«Je ne connais personne qui ait survécu à un amerrissage forcé dans l'océan», a souligné la commandante de l'armée de l'air Elizabeth Piowaty. «Que toutes ces personnes aient survécu est tout à fait miraculeux», a-t-elle insisté.