Une cour d'appel américaine a jugé jeudi qu'une loi qui interdit l'achat d'armes de poing par des clients âgés de 18 à 21 ans auprès d'armuriers agréés par l'Etat fédéral était inconstitutionnelle, dans un pays où la violence par arme à feu fait des ravages.

«Il n'y a pas de restrictions sur l'âge ou la maturité dans le texte de l'amendement», écrivent les trois juges, qui estiment qu'il «inclut donc les individus de 18 à 21 ans» dans les bénéficiaires de la protection constitutionnelle du port d'arme. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les juges de la cour d'appel fédérale installée à la Nouvelle-Orléans, réputée particulièrement conservatrice, ont estimé que cette législation fédérale -- qui n'empêche pas cette tranche d'âge de posséder ces armes ou d'acheter des fusils -- contrevient au Second amendement de la Constitution américaine, qui protège le port d'arme.

«Il n'y a pas de restrictions sur l'âge ou la maturité dans le texte de l'amendement», écrivent les trois juges, qui estiment qu'il «inclut donc les individus de 18 à 21 ans» dans les bénéficiaires de la protection constitutionnelle du port d'arme.

Une décision «dangereuse et sans fondement», a dénoncé l'organisation de lutte contre la violence par arme à feu Everytown Law, rappelant que «les armes à feu sont la première cause de mortalité pour les enfants et les adolescents» dans le pays.

Une décision précédente de cette cour d'appel, qui bloquait une loi empêchant les conjoints violents de posséder une arme à feu, avait été annulée en juin dernier par la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice.

La plus haute juridiction américaine, grand arbitre des questions de société aux Etats-Unis, pourrait avoir à statuer sur cette nouvelle décision.

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades y sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.