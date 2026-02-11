  1. Clients Privés
Disparition étrange Etats-Unis : arrestation dans l'affaire du rapt de la mère d'une star TV

ATS

11.2.2026 - 07:57

Les autorités américaines ont interpellé une personne pour l'interroger dans le cadre de l'enlèvement de la mère de la présentatrice télé Savannah Guthrie, ont rapporté mardi plusieurs médias. Cette affaire est entourée de mystère et captive les Etats-Unis.

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:57

11.02.2026, 08:18

Agée de 84 ans, Nancy Guthrie a été enlevée dans la nuit du 31 janvier au 1er février de son domicile de Tucson, dans l'Arizona (sud-ouest).

L'affaire suscite depuis une importante couverture médiatique aux Etats-Unis et des dizaines d'équipes de télévision ont afflué dans la banlieue tranquille où réside l'octogénaire.

Sa fille, Savannah, présente une émission matinale populaire, «Today», sur NBC News. Un programme qui accompagne le quotidien des Américains depuis plus de soixante ans.

Cette interpellation, la première dans cette affaire, survient alors que la police fédérale (FBI) a diffusé mardi des images d'un individu masqué et armé qui semble manipuler la caméra de la porte d'entrée du domicile de Nancy Guthrie.

Rien n'indique, pour le moment, que la personne interpellée soit celle que l'on voit sur les images. Elle n'a pas été inculpée à ce stade, selon CNN. Cette personne a été interpellée au sud de Tucson par la police locale, avec l'aide du FBI, a précisé à la chaîne ABC News un responsable des forces de l'ordre au fait de l'enquête. Le responsable a ajouté que les forces de l'ordre se préparaient à perquisitionner un lieu en lien avec cette personne.

La mère d'une star de la TV disparaît. «À l'heure du désespoir» - La famille reçoit une demande de rançon

La mère d'une star de la TV disparaît«À l'heure du désespoir» - La famille reçoit une demande de rançon

«L'heure du désespoir»

Les six photos et trois vidéos en noir et blanc diffusées par le FBI ont été mises au jour mardi et étaient jusque-là «inaccessibles», a expliqué sur X Kash Patel, le directeur de la police fédérale. Elles montrent un individu cagoulé, vêtu d'une veste zippée, de gants, et portant un sac à dos, s'approchant de la porte d'entrée de Nancy Guthrie.

Il semble manipuler la caméra pendant plusieurs secondes avant de s'éloigner pour arracher des plantes, dont il se sert ensuite pour recouvrir la caméra.

Les autorités locales avaient fait savoir la semaine dernière que la caméra de la sonnette située à l'extérieur du domicile de Nancy Guthrie avait été déconnectée à 01h47, le dimanche 1er février.

Le logiciel avait détecté la présence d'une personne moins d'une demi-heure plus tard, à 02h12, mais aucune vidéo n'était disponible, avaient-elles précisé.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a commencé mardi son point presse en déclarant que le président Donald Trump venait de passer en revue ces images. «Le président encourage tout Américain ayant la moindre information sur le suspect, n'importe où dans le pays, à appeler le FBI», a-t-elle déclaré.

Savannah Guthrie avait expliqué lundi sur Instagram penser que sa mère était «toujours en vie», mais que sa famille avait atteint «l'heure du désespoir». Ses proches craignent pour sa vie si elle ne prend pas le traitement prescrit pour ses problèmes cardiaques.

Mystérieuse disparition. Etats-Unis : émoi après l'enlèvement de la mère d'une célèbre journaliste !

Mystérieuse disparitionEtats-Unis : émoi après l'enlèvement de la mère d'une célèbre journaliste !

