Mystérieuse disparaition Etats-Unis : émoi après l'enlèvement de la mère d'une célèbre journaliste !

ATS

6.2.2026 - 04:18

La mystérieuse disparition de la mère de 84 ans d'une présentatrice-vedette de la chaîne télévisée américaine NBC News suscite l'émoi aux Etats-Unis, jusqu'à la Maison-Blanche. L'octogénaire a probablement été enlevée dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile.

Keystone-SDA

06.02.2026, 04:18

06.02.2026, 07:19

«Nous devons savoir sans l'ombre d'un doute qu'elle est vivante et que vous l'avez avec vous», a supplié en larmes la journaliste Savannah Guthrie, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mercredi soir à l'adresse des présumés ravisseurs de sa mère. «Maman, si tu m'entends, tu es une femme forte. Tu es la précieuse fille de Dieu», a-t-elle également dit.

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois à son domicile près de Tucson, dans l'Arizona, samedi soir. Des gouttes de sang retrouvées à l'entrée de sa maison lui appartiennent, a annoncé jeudi le shérif local, qui privilégie la thèse de l'enlèvement. Il avait auparavant décrit la demeure comme une «scène de crime».

Aucune piste

Cinq jours après la disparition de Nancy Guthrie, le policier a déclaré que les enquêteurs n'avaient identifié aucune piste sérieuse à ce stade. «Tout le monde reste un suspect à nos yeux», a-t-il affirmé.

L'affaire suscite une couverture médiatique massive aux Etats-Unis. Des dizaines de journalistes et d'équipes de télévision ont ainsi afflué dans la banlieue tranquille de l'Arizona où réside Nancy Guthrie.

Même le président américain s'en est mêlé. «J'ordonne à tous les services fédéraux chargés de l'application de la loi d'être, immédiatement, entièrement à la disposition de la famille et des forces de l'ordre locales», a écrit mercredi sur son réseau social Truth Social Donald Trump, qui a indiqué s'être entretenu directement avec Savannah Guthrie. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a ouvert jeudi son point presse en rappelant que «le gouvernement fédéral était là pour aider» la journaliste.

Le FBI a annoncé offrir une récompense de 50'000 dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie saine et sauve ou conduisant à l'arrestation et à la condamnation du ou des responsables de sa disparition.

