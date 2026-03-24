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«Ordre immédiat de confinement» Etats-Unis: explosion dans une raffinerie de pétrole du Texas

ATS

24.3.2026 - 04:09

Une explosion s'est produite lundi dans la raffinerie de pétrole Valero de Port Arthur, au Texas (sud des Etats-Unis), selon les autorités qui ont demandé aux riverains de se mettre à l'abri.

Sur cette image tirée d'une vidéo fournie par KBMT, on voit de la fumée s'élever près de la raffinerie Valero de Port Arthur, à Port Arthur, au Texas, le lundi 23 mars 2026. (KBMT via AP)
Sur cette image tirée d'une vidéo fournie par KBMT, on voit de la fumée s'élever près de la raffinerie Valero de Port Arthur, à Port Arthur, au Texas, le lundi 23 mars 2026. (KBMT via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 04:09

24.03.2026, 07:45

«Afin de garantir la sécurité de tous les résidents dans le secteur et compte tenu de la récente explosion à la raffinerie Valero, un ordre immédiat de confinement sur place est donné», ont alerté les responsables de la gestion des urgences de Port Arthur, précisant qu'une vaste zone entourant la raffinerie était concernée.

«Il y a actuellement un incendie dans une unité de la raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas. Tout le personnel a été recensé», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Les médias locaux ont montré de hautes flammes et un panache de fumée noire s'élevant de la raffinerie, et des riverains ont rapporté une forte détonation qui a fait vibrer les vitres.

Située à environ 140 kilomètres à l'est de Houston, la raffinerie de Port Arthur emploie près de 800 personnes pour «traiter du pétrole brut lourd et soufré ainsi que d'autres matières premières en essence, diesel et carburant pour avions», faisant transiter environ 435'000 barils par jour, indique le site internet de Valero.

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