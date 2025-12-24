Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres sont recherchées après une explosion survenue mardi dans une maison de retraite près de Philadelphie, aux Etats-Unis, a annoncé le gouverneur de l'Etat.

Une explosion a semé la mort dans un centre de retraite à Philadelphie. ats

Keystone-SDA ATS

«A ce stade, nous déplorons au moins deux morts. Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont toujours portées disparues», a déclaré Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie.

Cinq personnes étaient recherchées mardi soir, a précisé le chef des pompiers du canton de Brisol, en périphérie de Philadelphie, où se trouve la maison de retraite. «Elles pourraient avoir quitté les lieux avec des membres de leur famille», a-t-il ajouté.

L'explosion s'est produite à 14h19 (20h19 en Suisse) et a entraîné d'importants effondrements, piégeant plusieurs personnes au sous-sol du bâtiment, a-t-il raconté.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, quelques minutes plus tard, «une forte odeur de gaz était perceptible», a dit le pompier. Ils ont évacué «de nombreux résidents», avant qu'une nouvelle explosion se produise et qu'un incendie se déclare.

Les pompiers ont réussi à contenir les flammes, mais restaient «en phase de secours tant que nous n'avons pas la certitude que le bâtiment est entièrement évacué», a déclaré le pompier.