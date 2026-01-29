  1. Clients Privés
«Déprimé et triste» «Son père dit qu'il n'est plus le même» – Des nouvelles du petit garçon arrêté par l'ICE

ATS

29.1.2026 - 07:19

Un représentant démocrate a affirmé mercredi que le petit garçon arrêté à Minneapolis par la police de l'immigration, dont la photo a fait le tour du monde, était «déprimé et triste». Le démocrate a rendu visite au garçon dans le centre où il est détenu avec son père.

L'arrestation le 20 janvier de Liam Conejo Ramos, 5 ans, a ému au-delà des Etats-Unis.
L'arrestation le 20 janvier de Liam Conejo Ramos, 5 ans, a ému au-delà des Etats-Unis.
Keystone

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:19

29.01.2026, 08:42

L'arrestation le 20 janvier de Liam Conejo Ramos, 5 ans, a ému au-delà des Etats-Unis. Une photo, devenue virale, le montre apeuré et coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin, portant un cartable tenu par un agent vêtu de noir.

Joaquín Castro, représentant démocrate du Texas, a rendu visite mercredi au petit garçon équatorien et à son père, Adrián Conejo Arias, dans le centre de détention pour familles de migrants de Dilley dans cet Etat.

«Son père dit qu'il n'est plus le même, qu'il dort beaucoup parce qu'il est déprimé et triste», a-t-il décrit dans une vidéo sur X. Le député a indiqué que Liam dormait lorsqu'il s'est rendu sur place.

«Je m'inquiète pour sa santé mentale», a ajouté l'élu, ajoutant que selon son père l'enfant «veut retourner à l'école».

Joaquín Castro soutient que la famille se trouve dans le pays en situation régulière et qu'ils doivent tous deux être libérés.

Mardi, un juge fédéral a suspendu jusqu'à nouvel ordre la procédure d'expulsion de Liam et son père.

Le juge a également empêché leur transfert hors du centre de détention où ils se trouvent à Dilley, au Texas, un lieu où sont emmenées les familles de migrants avec des enfants mineurs accusées d'avoir enfreint les lois sur l'immigration.

Une centaine de personnes a manifesté mercredi devant ce centre de détention, avant d'être dispersée au gaz lacrymogène.

Archive sur Minneapolis

A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration inhumaine

A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration inhumaine

Des manifestants défilent dans les rues de Minneapolis, au nord des Etats-Unis, après que des agents fédéraux ont abattu Alex Pretti, 37 ans, infirmier en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants.

26.01.2026

«Son père dit qu'il n'est plus le même» – Des nouvelles du petit garçon arrêté par l'ICE