«La tradition a été brisée» Etats-Unis : vive polémique autour du changement de logo d’une enseigne de restaurants

ATS

24.8.2025 - 07:49

Aux Etats-Unis, la chaîne de restaurants Cracker Barrel est chère au coeur de beaucoup d'Américains: une cuisine traditionnelle dans un décor et une ambiance musicale «country» qui séduisent une partie du pays depuis six décennies.

Selon l’entreprise, l’ancien logo était destiné à évoquer «l’expérience de l’ancienne épicerie locale où les gens se rassemblaient pour partager des histoires» (archive).
Selon l'entreprise, l'ancien logo était destiné à évoquer «l'expérience de l'ancienne épicerie locale où les gens se rassemblaient pour partager des histoires» (archive).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.08.2025, 07:49

24.08.2025, 07:54

Alors quand l'entreprise aux 660 restaurants et au chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars décide de changer son logo historique, elle déclenche une tempête contre la culture «woke» sur les réseaux sociaux, fait plonger son cours de bourse, divise ses employés et provoque la colère d'un fils du président américain Donald Trump.

L'objet du courroux: le rafraîchissement et la simplification du dessin de la marque Cracker Barrel. Disparu «Tonton Herschel» – le véritable oncle du fondateur Dan Evins – qui était représenté en salopette assis sur une chaise en bois, le coude posé sur un imposant tonneau.

Malgré les droits de douane. Pour Victorinox, pas question de délocaliser hors de Suisse

Malgré les droits de douanePour Victorinox, pas question de délocaliser hors de Suisse

A la place, un simple hexagone jaune frappé de la marque «Cracker Barrel» représente dorénavant la chaîne de restaurants fondée en 1969 et pilotée par sa directrice générale Julie Felss Masino, laquelle avait jugé l'an dernier que l'entreprise n'était plus «aussi pertinente que par le passé».

«Rendre sa grandeur à Cracker Barrel»

Sauf que dans les Etats-Unis qui ont porté au pouvoir le président conservateur Donald Trump, son fils Donald Jr. a exigé sur le réseau social X de comprendre «putain, qu'est-ce qui se passe chez Cracker Barrel?»

Il a même repris un message tiré d'un compte sur les réseaux sociaux, «Woke War Room», accusant la chaîne d'avoir «supprimé une esthétique que les Américains aimaient et de l'avoir remplacée par une marque stérile et sans âme».

Un élu de Floride, Byron Donalds, candidat républicain au poste de gouverneur de l'Etat, a exprimé sur X son attachement à Cracker Barrel où il affirme avoir travaillé. «Le logo était emblématique et les restaurants uniques dans leur genre représentaient la touche de la culture américaine».

Le nouveau logo, au design épuré, ne fait pas l’unanimité.
Le nouveau logo, au design épuré, ne fait pas l'unanimité.
KEYSTONE
KEYSTONE

«Personne n'a réclamé cette refonte 'woke' de la marque. Il est temps de rendre sa grandeur à Cracker Barrel», a écrit M. Donalds en reprenant le slogan «Rendre sa grandeur à l'Amérique» de Donald Trump.

Cracker Barrel a perdu en fin de semaine en bourse 94 millions de dollars de sa valeur et son action a plongé de 7,2% pour finir à 54,4 dollars.

Plats traditionnels américains

Dans l'un de ses restaurants dans l'Etat du New Jersey (nord-est), à Mount Arlington, le nouveau logo fait parler employés et clients. «Ils ont enlevé M. Herschel! Va-t-il me manquer? Peut-être!», se risque une caissière du magasin de souvenirs attenant au restaurant, accusant son employeur de «tout rendre fade».

Mais sa collègue qui nettoie les tables la contredit: «Rien ne change, à part le logo. La cuisine et le menu restent les mêmes». Kathy Brondolo est du même avis. Cette cliente de longue date, retraitée de 67 ans, pense que le nouveau logo «ne fait aucune différence, tant qu'on peut le voir au bord de la route».

Moins de vide. Ce qui vous attend sur la nouvelle page d’accueil de Google

Moins de videCe qui vous attend sur la nouvelle page d’accueil de Google

Dans le restaurant de Mount Arlington à quelque 70 kilomètres à l'ouest de New York, les convives se régalent de plats traditionnels et roboratifs américains: pain de viande, poulet rôti, biscuits au beurre.

Pour le professeur de publicité David Reibstein à l'université de Pennsylvanie, «il n'est pas rare qu'une marque opère un rafraîchissement» et, en l'espèce, «ce n'est pas un changement majeur».

Mais, déplore-t-il, «pour les traditionalistes, la tradition a été brisée et comme le coeur de la clientèle de Cracker Barrel sont ces traditionalistes qui vivent principalement dans des Etats rouges [républicains] et conservateurs, ils sont prompts à réagir».

Donald Trump, élu en novembre 2024, a gagné en moyenne dans les trois quarts des comtés du pays où se trouve au moins un restaurant, selon le sociologue électoral Dave Wasserman.

