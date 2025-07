Etats-Unis: un avion de ligne plonge pour éviter une collision

L'avion de Southwest Airlines s'est posé sans encombre à Las Vegas (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Un avion de ligne de la compagnie américaine Southwest Airlines a dû soudainement plonger de plusieurs dizaines de mètres en altitude vendredi pour éviter une collision avec un autre appareil. Deux membres de l'équipage ont été blessés.

Keystone-SDA ATS

«Moi-même et de nombreuses personnes avons été éjectés de notre siège et avons heurté le plafond avec la tête», a expliqué sur le réseau social X l'humoriste Jimmy Dore, qui se trouvait à bord de ce vol entre Burbank et Las Vegas, dans l'ouest du pays.

«Le pilote a déclaré que son avertisseur de collision s'était déclenché et qu'il devait éviter un avion qui venait droit sur nous», a-t-il ajouté.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué sur X qu'il enquêtait sur «l'événement». Le vol 1496 de Southwest Airlines «a réagi à une alerte à bord indiquant qu'un autre avion se trouvait dans les environs», a confirmé l'agence fédérale.

De son côté, la compagnie aérienne a expliqué que l'avion «a réagi à deux alertes de trafic à bord vendredi après-midi pendant la montée initiale de Burbank, en Californie, l'obligeant à monter et descendre pour se conformer aux alertes». «Le vol a continué vers Las Vegas, où il a atterri sans incident», a poursuivi Southwest.

Passagers indemnes

Deux membres de l'équipage ont dû être soignés pour des blessures, a ajouté l'entreprise, précisant que tous les passagers étaient indemnes.

L'avion de ligne se trouvait dans le même espace aérien près de Burbank qu'un avion de chasse Hawker Hunter Mk. 58, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Cet incident renforce les interrogations sur la sécurité aérienne aux Etats-Unis, après une série d'accidents ces derniers mois. Le gouvernement américain a annoncé au début mai une «modernisation complète» du système de contrôle aérien américain, vétuste et qui souffre d'une pénurie de contrôleurs dans les tours gérées par la FAA.

Le gouvernement a également licencié des centaines d'employés de la FAA, dans le cadre de son projet visant à réduire les effectifs de l'Etat fédéral.