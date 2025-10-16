  1. Clients Privés
«Ferme ta g***** !» Etats-Unis : une célèbre politicienne démocrate pète les plombs !

Sven Ziegler

16.10.2025

Nancy Pelosi a vigoureusement répondu à une journaliste après que celle-ci l'a interpellée sur son rôle dans l’assaut du Capitole en janvier 2021. Furax, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants rejette toute responsabilité.

Etats-Unis : Nancy Pelosi voit rouge

Etats-Unis : Nancy Pelosi voit rouge

Ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi a perdu son sang-froid suite à une question d’une journaliste.

16.10.2025

Redaktion blue News

16.10.2025, 14:52

16.10.2025, 17:19

Moment houleux : l’ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a vivement réagi à Washington à une question sur les événements du 6 janvier 2021. La démocrate a été interpellée devant le Capitole par une journaliste de la chaîne de droite LindellTV sur sa prétendue responsabilité dans l'assaut du Congrès. La politicienne de 85 ans a rapidement perdu patience.

Lorsqu'on lui a demandé si elle s'inquiétait de nouvelles enquêtes et pourquoi elle avait refusé le déploiement de la garde nationale, Pelosi a violemment répondu : «Ferme ta gueule. Je n'ai pas refusé l'intervention de la Garde nationale. Le président ne l'a pas du tout envoyée.»

Elle a ensuite reproché à la journaliste de répéter de la propagande républicaine : «Pourquoi venir ici avec des talking points républicains, comme si vous étiez une journaliste sérieuse ?»

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Controverse

La scène a été filmée et publiée sur X par LindellTV. En quelques heures, la vidéo a atteint plus de 1,5 million de vues et a été partagée par des commentateurs conservateurs comme Benny Johnson et Eric Daugherty, déclenchant un vif débat.

Le fond de la dispute est une vieille affirmation de Donald Trump et de ses soutiens selon laquelle Nancy Pelosi aurait refusé un renfort de la garde nationale en 2021. Selon Politico, il n'existe aucune preuve à ce sujet : Trump n'a jamais officiellement ordonné un tel déploiement, et Pelosi ne l'a pas non plus refusé.

Dans des enregistrements réalisés par sa fille Alexandra Pelosi le jour de l'attaque, on peut même entendre la démocrate s'exclamer : «Nous appelons la garde nationale maintenant, cela aurait dû se faire dès le début !»

Après son retour à la Maison Blanche en janvier, le président Trump avait gracié ou réduit la peine de quelque 1 500 participants condamnés lors de l'assaut du Capitole.

Archive sur l’assaut du Capitole

Assaut du Capitole: un an après, veillées à New York et Washington

Assaut du Capitole: un an après, veillées à New York et Washington

Des militants démocrates et d'autres pro-Trump se sont rassemblés jeudi à Washington et New York, un an après l'assaut du Capitole.

07.01.2022

