  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Une femme meurt après l'attaque présumée d'un cougar

ATS

2.1.2026 - 18:11

Une femme est décédée après l'attaque présumée d'un cougar lors d'une randonnée dans le Colorado, ont annoncé les autorités locales. Ce serait une première depuis des décennies dans cet Etat de l'Ouest américain.

Cette attaque serait une première depuis des décennies dans cet Etat de l'Ouest américain (image prétexte, archives).
Cette attaque serait une première depuis des décennies dans cet Etat de l'Ouest américain (image prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

02.01.2026, 18:11

Jeudi, vers 12h15 heure locale, des randonneurs ont aperçu un cougar près d'une personne allongée au sol, a indiqué Kara Van Hoose, la porte-parole de l'autorité chargée des parcs du Colorado, à des journalistes.

«Alors qu'ils commençaient à s'approcher, ils ont effrayé le cougar en lui lançant des pierres et il a fini par s'enfuir», a expliqué la porte-parole. Conformément à la réglementation de l'Etat, tout animal sauvage impliqué dans une attaque contre des humains doit être euthanasié.

Les autorités ont ainsi abattu deux cougars: un premier, touché par balles sur les lieux de l'attaque, a pris la fuite avant d'être retrouvé et abattu par les autorités. Un second, vu à proximité, a également été tué par précaution. Des analyses vont être menées sur les carcasses des deux animaux pour tenter de comprendre les circonstances du drame.

Identité pas dévoilée

L'identité de la victime ainsi que la cause du décès n'ont pas encore été dévoilées. Les attaques de puma sont très rares, a rappelé Kara Van Hoose. Depuis 1990, seules 28 ont été recensées dans le Colorado, le dernier décès remontant à 1999.

L'Etat abrite entre 3800 et 4400 cougars sauvages, sans compter les petits. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,80 mètre de long et peser 60 kg.

Les plus lus

Avis d'un expert: «Ce genre d'événement ne devrait pas se produire»
La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Enquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
George Clooney tacle Donald Trump avec style