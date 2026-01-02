Une femme est décédée après l'attaque présumée d'un cougar lors d'une randonnée dans le Colorado, ont annoncé les autorités locales. Ce serait une première depuis des décennies dans cet Etat de l'Ouest américain.

Cette attaque serait une première depuis des décennies dans cet Etat de l'Ouest américain (image prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Jeudi, vers 12h15 heure locale, des randonneurs ont aperçu un cougar près d'une personne allongée au sol, a indiqué Kara Van Hoose, la porte-parole de l'autorité chargée des parcs du Colorado, à des journalistes.

«Alors qu'ils commençaient à s'approcher, ils ont effrayé le cougar en lui lançant des pierres et il a fini par s'enfuir», a expliqué la porte-parole. Conformément à la réglementation de l'Etat, tout animal sauvage impliqué dans une attaque contre des humains doit être euthanasié.

Les autorités ont ainsi abattu deux cougars: un premier, touché par balles sur les lieux de l'attaque, a pris la fuite avant d'être retrouvé et abattu par les autorités. Un second, vu à proximité, a également été tué par précaution. Des analyses vont être menées sur les carcasses des deux animaux pour tenter de comprendre les circonstances du drame.

Identité pas dévoilée

L'identité de la victime ainsi que la cause du décès n'ont pas encore été dévoilées. Les attaques de puma sont très rares, a rappelé Kara Van Hoose. Depuis 1990, seules 28 ont été recensées dans le Colorado, le dernier décès remontant à 1999.

L'Etat abrite entre 3800 et 4400 cougars sauvages, sans compter les petits. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,80 mètre de long et peser 60 kg.