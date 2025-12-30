La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mardi sur son site internet qu'elle allait reprendre le service de ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles), après une suspension de plusieurs heures due à un problème technique.

De longues files d’attente s’étaient formées dans les gares de départ et d’arrivée de l’Eurostar, ici à la gare de Saint Pancras, à Londres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Suite à la réouverture partielle du tunnel sous la Manche, nous allons commencer à reprendre nos services. Le problème d'alimentation électrique par caténaire persiste, et nous conseillons vivement à tous nos passagers de reporter leur voyage», a indiqué l'entreprise sur le site.

L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a de son côté indiqué que le service Le Shuttle, c'est-à-dire ses trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, lui aussi suspendu, «a repris très progressivement sur une voie un peu avant 15h00». «Il est assuré de manière alternée dans les deux sens avec des retards conséquents».