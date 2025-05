La seconde demi-finale de l'Eurovision s'est tenue jeudi soir à Bâle. Seize candidats s'y sont affrontés et seuls dix ont été sélectionnés. Prochain rendez-vous samedi pour la finale.

Les noms des 10 pays qualifiés ont été dévoilés ce soir après la deuxième demi-finale (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les dix pays sélectionnés jeudi:

Lituanie: Chanteur: Katarsis – Chanson: Tavo Akys

Israël: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Arménie: Parg – Survivor

Danemark: Sissal – Hallucination

Autriche: JJ – Wasted Love

Luxembourg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Finlande: Erika Vikman – Ich komme

Lettonie: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Malte: Miriana Conte – Serving

Grèce: Klavdia – Asteromáta

Les six pays recalés jeudi:

Australie: Chanteur: Go-Jo – Chanson: Milkshake Man

Monténégro: Nina Žižić – Dobrodošli

Irlande: Emmy – Laika Party

Géorgie: Mariam Shengelia – Freedom

Tchéquie: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

Serbie: Princ – Mila

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne (avec l'Espagne et l'Italie) font partie des Big Five, les pays sélectionnés d'office pour la finale. C'est aussi le cas du pays hôte, la Suisse cette année.