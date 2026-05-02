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«Je crois fermement en ma chanson» Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne

ATS

2.5.2026 - 11:03

La chanteuse bernoise Veronica Fusaro est partie samedi matin en train pour Vienne. Elle représentera la Suisse lors du concours Eurovision de la chanson dans la capitale autrichienne avec son titre «Alice».

Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery
Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery. Veronica Fusaro croit fermement en ses chances pour le concours Eurovision.

Veronica Fusaro croit fermement en ses chances pour le concours Eurovision.

Photo: ATS

Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery. Veronica Fusaro a embarqué dans un train spécial. Direction Vienne et le concours Eurovision.

Veronica Fusaro a embarqué dans un train spécial. Direction Vienne et le concours Eurovision.

Photo: ATS

Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery
Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery. Veronica Fusaro croit fermement en ses chances pour le concours Eurovision.

Veronica Fusaro croit fermement en ses chances pour le concours Eurovision.

Photo: ATS

Eurovision: Veronica Fusaro prend le train pour Vienne – Gallery. Veronica Fusaro a embarqué dans un train spécial. Direction Vienne et le concours Eurovision.

Veronica Fusaro a embarqué dans un train spécial. Direction Vienne et le concours Eurovision.

Photo: ATS

Keystone-SDA

02.05.2026, 11:03

02.05.2026, 11:04

La délégation helvétique s'est retrouvée à la gare de Zurich où un train spécial l'attendait. La nervosité ne se faisait pas encore trop sentir. «Je suis encore trop fatiguée pour cela», a plaisanté la chanteuse, interrogée par Keystone-ATS. L'important pour elle est de profiter du moment présent.

Veronica Fusaro participera à la deuxième demi-finale, le 14 mai. Ce sera une demi-finale «difficile», a-t-elle souligné. La Roumanie sera notamment une adversaire redoutable.

La Bernoise estime toutefois que sa chanson «se démarque vraiment, soit très positivement, soit très négativement. Nous le saurons dans une semaine et demie», a-t-elle dit. Pour l'heure, les parieurs estiment que la candidate suisse ne figurera pas parmi les dix qualifiés pour la grande finale.

L'artiste n'entend pas se laisser influencer par ces pronostics et part à Vienne «détendue». «Je crois fermement en ma chanson et en ma performance», dit-elle. Au final, ce ne sont pas les bookmakers, mais les téléspectateurs qui décideront.

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